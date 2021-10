Bisogna analizzare nuovamente la questione Twitch, considerando il fatto che alcuni utenti pare stiano riscontrando delle difficoltà in queste ore all’interno della piattaforma. Una situazione tutto sommato sotto controllo e che, al contempo, presenta delle differenze rispetto a quanto vi abbiamo riportato mesi fa, in occasione dell’ultimo disservizio che ha richiesto un nostro approfondimento. Cerchiamo, dunque, di analizzare più da vicino quanto venuto a galla oggi 29 ottobre qui in Italia.

Proviamo ad inquadrare i problemi di riproduzione live su Twitch

Come si manifestano in queste ore i problemi di riproduzione live su Twitch? La lettura è semplice, considerando il fatto che si riesca ad accedere alla piattaforma, ma al contempo quando si avviano le dirette queste si vedono a singhiozzo. Secondo alcune segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina, nello specifico, vengono segnalati problemi molto specifici. Si parla ad esempio di improvvisa interruzione per le dirette, con tanto di schermata nera e cerchietto del buffering che gira.

Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, le segnalazioni sui problemi Twitch che potete monitorare in tempo reale su Down Detector non sono tali da ritenere il servizio del tutto bloccato. Qualcuno ipotizza addirittura che il malfunzionamento segnalato questa mattina si debba circoscrivere a coloro che si appoggiano alla rete TIM. Insomma, c’è tanta incertezza in questo momento, sperando che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile per chi riscontra anomalie.

Anche voi avete fatto i conti con problemi Twitch oggi 29 ottobre? Confermate che si tratti di un bug circoscritto alla riproduzione delle live? Fateci sapere come stanno andando le cose, in attesa di saperne di più direttamente dallo staff nella giornata di venerdì. In questo modo riusciremo ad inquadrare l’intera vicenda in modo opportuno.