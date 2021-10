Cos’è Meta? Qual è il significato della parola e lo scopo del progetto messo in campo da Marl Zuckerberg, fondatore di Facebook? Nel corso delle scorse ore, sono state fornite le coordinate di un progetto molto ampio e vasto chiamato Metaverso e che probabilmente stravolgerà le nostre vita da qui un decennio: nessuna prospettiva fantascientifica solo progresso tecnologico.

Cos’è Meta

Intanto va detto che Meta ora diventa il nuovo brand “ombrello” che racchiude le app social più note come Facebook, Instagram, WhatsApp ma anche il nuovo progetto Metaverso. Su quest’ultimo si concentreranno risorse economiche, tecnologiche e umane spropositate fin da subito, per rendere a tutti i cittadini del mondo un servizio futuristico ma molto utile.

Insomma, Facebook continuerà ad essere l’app social che conosciamo ma probabilmente potrebbe presto cambiare per sposare proprio il progetto Metaverso.

Cos’è il Metaverso

In poche parole, il Metaverso è un nuovo universo dove chiunque potrà interagire, lavorare, studiare, divertirsi e molto altro ancora esattamente (o quasi) come nel mondo reale. Il tutto sarà possibile grazie ad un misto di virtuale, di online e ancora di realtà aumentata. Ogni membro del Metaverso di Zuckerberg sarà un oleogramma che grazie all’ausilio di strumentazione tecnologica (come occhiali VR) potranno vivere esperienze molto realistiche.

Il significato che Zuckerberg da alla parola Meta (prendendo a riferimento i suoi studi classici) è quello di “oltre”. Il fondatore di Facebook come del nuovo Metaverso ritiene che la tecnologia debba sempre andare oltre per rispondere alle esigenze delle persone come dei tempi. L’obiettivo dei prossimi 10 anni sarà quello di portare nel nuovo mondo parallelo a quello reale ben 1 miliardo di persone. Tutti gli individui potranno lavorare utilizzando la nuova tecnologia appunto, fare esperienze impensabili proprio con l’ausilio di tutti gli strumenti messi a disposizione.

Per il nuovo Metaverso, ci sono già sul piatto 10 miliardi di dollari di investimenti. La nuova società di Meta chiederà il supporto di sviluppatori e creatori esterni per il suo universo che mira quasi ad essere sostitutivo della realtà. Si prevede che milioni di posti di lavoro siano dunque creati per rendere possibile questo incredibile progetto.