Convince il finale di Fino all’Ultimo Battito che ieri sera su Rai1 ha raccolto milioni di spettatori, tutti in attesa di capire cosa ne sarebbe stato di Diego e dei suoi. Una serie di colpi di scena hanno chiuso la prima, e forse non unica, stagione della fiction con Marco Bocci con il suo Diego pronto ad operare e salvare la vita di Patruno, aiutarlo a capire chi è il traditore tra i suoi per poi tornare dalla sua famiglia finalmente libero ma per poco.

I sensi di colpa che Diego si è trascinato dietro in queste settimane hanno finalmente trovato sfogo con il suo mea culpa e non solo. Diego ha ammesso di essere il medico personale di Patruno ma anche di averlo operato e salvato impiantandogli un pacemaker con dentro un localizzatore che aiuterà adesso le forze dell’ordine.

Quest’ultimo colpo di scena potrebbe dare vita a Fino all’Ultimo Battito 2 con la Polizia sulle tracce del boss e non solo visto che adesso anche Rosa sembra svanita nel nulla e tutto a discapito dell’amore clandestino e delle ‘corna’ che tutti hanno sognato sin dal loro bacio e anche prima. Rosa diventerà la regina di Bari in un possibile sequel, lei e Diego si lasceranno andare alla passione, Patruno finirà in manette?

Il bello del finale di Fino all’Ultimo Battito è di aver lasciato disseminati piccoli pilastri su cui costruire una seconda stagione ma concludendo bene il primo ciclo senza lasciare nessuno deluso tranne quelli che sognavano una notte di passione dei due protagonisti interpretati da Marco Bocci e Bianca Guaccero. Al momento le uniche parole certe di un ritorno sul set sono proprio quelle dell’attrice e conduttrice pronta a vestire ancora i panni di Rosa, il resto lo scopriremo dopo gli ascolti in uscita oggi, sicuramente ottimi.