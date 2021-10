Questa mattinata di venerdì 29 ottobre è caratterizzata da alcuni problemi WindTre. L’operatore unificato presenta alcune anomalie per specifici utenti: meglio comprendere cosa non funziona, almeno al momento di questa pubblicazione. Allo stesso tempo, sarà anche il caso di mettere sul piatto i principali canali di assistenza a disposizione dei clienti.

I problemi WindTre di oggi sono limitati ad un numero non eccessivo di clienti: così apprendiamo dal servizio Downdetector, il quale segnala, alle ore 9:30, una curva di alert nell’ordine delle centinaia. Trattandosi di un operatore così diffuso, nel caso di un down completo si sarebbe dovuti ragionare nell’ordine delle migliaia di testimonianze di errori. Più credibile dunque è che il disservizio tecnico sia di nicchia e per questo motivo meno grave.

In cosa consistono i problemi WindTre oggi 29 ottobre? Le principali anomalie riguardano i servizi di rete. Dunque gli utenti hanno difficoltà a connettersi ad internet da mobile in questa mattinata. Non sembra esserci un’area geografica della penisola ben precisa dove ci siano maggiori difficoltà. La situazione, tuttavia, è in continuo divenire e potrebbe evolversi anche nel giro di pochi minuti. Per il momento non ci sono comunicazioni da parte dell’operatore, attraverso i suoi canali istituzionali, che chiariscano cosa stia succedendo ora.

Come comportarsi per cercare di superare i problemi WindTre? Trattandosi non di un vero e proprio down diffuso, semmai di anomalie che hanno colpito solo alcuni clienti, c’è da credere che per la maggior parte dei clienti il disservizio possa essere superato con qualche procedura tecnica suggerita dal customer care. Per questo motivo, sarebbe il caso di rivolgersi al 159 e selezionare il percorso giusto per parlare con un operatore che fornisca il giusto supporto. In alternativa, si potrebbe anche provare a chiedere aiuto ai canali Facebook e Twitter dell’operatore, abbastanza attivi nel fornire risposte ai clienti.

Aggiornamento 11:30 – Le difficoltà degli utenti registrate nella prima parte di giornata sono del tutto rientrate.