Il trailer di The Witcher 2 ha fatto il suo debutto a sorpresa al Lucca Comics & Games 2021, in occasione del panel dedicato alla serie Netflix: la clip è stata presentata dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich, con i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright, ad un pubblico certamente in target con quello degli appassionati della saga epica.

Insieme al trailer di The Witcher 2, Netflix ha diffuso anche il poster ufficiale e le nuove immagini promozionali della stagione, che sarà disponibile in streaming da venerdì 17 dicembre 2021 in Italia e in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Nel trailer di The Witcher 2 Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri mutante interpretato da Henry Cavill, è alle prese con l’ennesima presunta “fine del mondo“, alla quale afferma di non credere più. The Witcher 2 è il secondo capitolo della serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller incentrata sui destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, tra umani, elfi, witcher, gnomi e mostri in lotta per la sopravvivenza e la crescita, in una realtà in cui il bene e il male non sono chiaramente identificabili.











Ecco il trailer di The Witcher 2 e la sinossi ufficiale della stagione, che sarà composta da 8 episodi. La serie è già stata rinnovata da Netflix anche per un terzo capitolo.