Prosegue la k-drama mania: è in arrivo Hellbound su Netflix, nuova serie sudcoreana che segue la scia di Squid Game (e tenterà di bissare il suo successo). Basato sull’omonimo webtoon, la storia è ambientata in una versione distopica della Terra, in cui le creature angeliche appaiono all’improvviso per trascinare le persone all’Inferno.

Il regista è Yeon Sang-ho (Train to Busan), autore anche dell’opera originale che ha realizzato nel 2002. Il primo episodio è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2021, diventando la prima serie coreana ad arrivare al prestigioso evento. Ecco la sinossi ufficiale di Hellbound:

Il mondo è diventato un vero inferno. Si tratta di un caso di omicidi in serie o di giustizia divina? Esseri ultraterreni emettono violente condanne, mandando le persone all’inferno e dando origine a un gruppo religioso fondato sull’idea della giustizia divina.

Hellbound esplorerà come le narrazioni del bene e del male, del peccato e della virtù possono deformare e distorcere una società, portando a un’era di caos.

Nel cast della serie, Yoo Ah-in nei panni di Jeong Jin-soo, un leader di setta, il capo della religione emergente “La Società della Nuova Verità”. Jung Jin-su raccoglie rapidamente un devoto seguito di fedeli, insegnando loro che l’apparizione degli angeli è un segno della volontà divina; Park Sang-hoon nel ruolo del giovane Jeong Jin-soo; Park Jeong-min è Bae Young-jae, un produttore di una stazione televisiva che esamina il movimento religioso cercando di trovare la verità sui suoi membri; Kim Hyun-joo interpreta Min Hye-jin, un avvocato che sfida il presidente Jung sostenendo che gli angeli dell’inferno sono semplicemente eventi soprannaturali; Vinto Jin-ah è Song So-hyun, la moglie di Bae Young-jae; Yang Ik-june è il detective Jin Kyeong-hoon.

Hellbound replicherà il successo di Squid Game? Lo scopriremo solo il 19 novembre, quando uscirà la prima stagione composta da sei episodi.

Di seguito il trailer di Hellbound su Netflix: