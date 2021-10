Bisogna analizzare con grande attenzione la questione dei server di League of Legends oggi 28 ottobre qui in Italia, alla luce di segnalazioni da parte di utenti secondo cui ci sarebbero dei disservizi in corso. Situazione calda e da non sottovalutare a detta di alcuni, dunque, anche se i numeri al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono ai livelli del nostro ultimo pezzo sull’argomento. Proviamo ad inquadrare meglio la questione, in attesa di saperne di più dallo staff.

Problemi coi server di League of Legends oggi 28 ottobre

Parlare di vero e proprio down non è il caso, considerando anche i numeri che allo stato attuale possiamo monitorare in tempo reale tramite appositi siti. Possibile che quella registrata al momento sia una semplice manutenzione dei server, anche se allo stato attuale non abbiamo ancora riscontri dai tecnici utile per fare luce sull’accaduto. A prescindere dalle ragioni del disservizio, la situazione relativa a League of Legends dovrà essere monitorata con attenzione questo giovedì.

Secondo alcune testimonianze, al momento dell’accesso alla piattaforma viene comunicato agli utenti che i server di League of Legends siano in realtà offline, mentre ad altri funziona regolarmente. Dunque, diverse anomalie ed alcune domande che allo stato attuale non hanno ancora una risposta per il pubblico italiano. Staremo a vedere in quale direzione andranno le segnalazioni nel corso delle prossime ore, dopo le informazioni che abbiamo raccolto per gli utenti in mattinata.

Anche voi riscontrate anomalie coi server di League of Legends oggi 28 ottobre? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando di ricevere notizie ufficiali nel più breve tempo possibile. In questo modo avremo uno sguardo d’insieme più completo ed adatto per interpretare al meglio la situazione che si è venuta a creare.