Lo Xiaomi 11T è un ottimo dispositivo, che immaginiamo starete tenendo d’occhio da un po’ di tempo. C’è una promozione che potreste voler cogliere, valida ancora per un’ora o poco più. Parliamo della possibilità di risparmiare 50 euro sul costo totale delle varianti disponibili su mi.com (sito ufficiale del produttore cinese): fino alle ore 13 di oggi 28 ottobre riceverete in regalo anche le cuffie true wireless Redmi Buds 3 Pro, dal valore commerciale di 69,99 euro (non saranno il modello più completo disponibile in commercio, ma pensate che le riceverete in omaggio).

Lo Xiaomi 11T è uno di quei dispositivi che difficilmente si dimenticano: il telefono include a bordo uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il terminale è spinto dal processore MediaTek Dimensity 1200-Ultra (CPU a 3 GHZ e GPU ARM Mali a 9 core), con 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 108MP, con un ultra-grandangolare ed un telemacro a corredo (un comparto fotografico davvero di tutto rispetto). La batteria ha una capacità di 5000mAh (non resterete mai senza carica, questo è sicuro), con supporto alla ricarica rapida a 67W (da 0 a 100% in 36 minuti). Lo Xiaomi 11T con 8GB di RAM e 128GB di storage ha un prezzo scontato di 499,90 euro (invece di 549,90 euro), mentre quello con 8GB di RAM e 256GB di storage vi costerà 549,90 euro (anziché 599,90 euro).

L’offerta è stata lanciata martedì 26 ottobre alle ore 13, e perdurerà, come sopra spiegato, fino alle ore 13 di oggi, giovedì 28 ottobre. Le quantità sono limitate, sarebbe un peccato lasciarsi scappare questa occasione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.