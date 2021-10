Inizia già a calare leggermente il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon, una buona notizia per chi ha intenzione di acquistare l’ultimo top di gamma targato Apple. Il sito di e-commerce presenta spesso offerte di rilievo a cui dover prestare attenzione, soprattutto se si vuole risparmiare qualche euro e quest’oggi c’è un piccolo calo di prezzo per l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna.

Primo sottocosto Amazon per iPhone 13

In attesa di eventuali promo Black Friday 2021, citate la scorsa settimana, un primo aggiornamento per tutti. Solo infatti questo modello può essere acquistato su Amazon al costo di 917 euro. Tutti gli altri modelli, parliamo nello specifico delle altre colorazioni disponibili, si ritrovano ad un prezzo di 939 euro. Come detto in precedenza è un piccolo risparmio, ma che può far comodo a qualche utente intenzionato ad acquistare questo iPhone 13. Bisogna però accontentarsi di questa colorazione rossa ed avere anche la pazienza di attendere un po’ di tempo.

Amazon propone questo iPhone 13 PRODUCT(RED) ad un prezzo vantaggioso di 917 euro, ma la sua disponibilità sullo store non è imminente, bisognerà attendere infatti il 19 novembre per dar vita alle spedizioni. Se non si ha fretta di averlo tra le mani o deve essere un regalo in vista del Natale, sicuramente aspettare qualche settimana in più non sarà così complicato, soprattutto se c’è di mezzo un piccolo risparmio. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di questo iPhone 13.

Parliamo di un top di gamma di stampo Apple che fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare su una grande robustezza e resistenza agli urti grazie all’utilizzo del Ceramic Shield. L’aspetto più interessante di questo iPhone 13 è senza dubbio il comparto fotografico. In primis è stata introdotta nei video la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

Per la fotocamera posteriore spazio ad un doppio sensore da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al nuovissimo processore A15 Bionic, con massima velocità garantita.