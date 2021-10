Arriva oggi 28 ottobre la prima svolta riguardante il tanto atteso bonus terme 2021, considerando il fatto che nella giornata di giovedì avremo lo step preliminare da fare qui in Italia. Leggendo alcuni articoli online, dopo il nostro ultimo aggiornamento sul tema che risale a non molto tempo fa, posso dire che si stia facendo non poca confusione. E questo non aiuta chi vuole vederci chiaro. Cosa succede esattamente oggi? Proviamo ad identificare i due step fondamentali per tutti coloro che sono interessati a questa forma di agevolazione prevista dal governo.

Cosa succede sul bonus terme 2021 oggi 28 ottobre su Invitalia

Quali sono le novità pratiche da prendere in esame a proposito del bonus terme 2021 oggi 28 ottobre su Invitalia? Per l’utente finale cambia zero, mentre le strutture interessate ad erogarlo, dalle 12 di questo giovedì, potranno finalmente proporsi all’interno della piattaforma. Qualcuno afferma che da oggi sarà consultabile l’elenco degli esercizi commerciali tramite i quali si potrà utilizzare il bonus in questione, ma i dettagli forniti nella pagina specifica di Invitalia ci riportano una verità differente.

Questa fase durerà fino al prossimo 8 novembre. A quel punto avremo l’elenco definitivo ed ufficiale delle strutture che hanno aderito all’iniziativa del bonus terme 2021 su Invitalia. Oltre a poter consultare la lista in questione, da quel lunedì avremo anche la possibilità di avviare le prenotazioni. Il funzionamento della misura è ormai noto a tutti, visto che non sono previsti limiti di ISEE, mentre la quota massima che possiamo ottenere da questa misura ammonta a 200 euro.

L’eccedenza, dunque, sarà a carico del cliente, mentre la copertura sarà totale da parte del bonus terme 2021, qualora dovessimo spendere una cifra pari o inferiore a 200 euro. Fate dunque molta attenzione, perché stiamo entrando nelle due settimane più calde per quanto concerne il bonus in questione.