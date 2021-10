Questa sera, giovedì 28 ottobre, alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Bologna, ultimo match infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. Gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti, dopo la scorso pareggio (a reti inviolate) ottenuto contro la Roma, sono chiamati a vincere dinanzi ai propri tifosi ed a portare a casa tre punti fondamentali per riposizionarsi al comando della classifica insieme al Milan (uscito faticosamente vittorioso contro il Torino). Ed è proprio il match di questa sera contro la formazione di Sinisa Mihajlovic che vedrà quasi sicuramente capitan Lorenzo Insigne accomodarsi in panchina dal 1 minuto e riposare un po’.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera de il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante di Frattamaggiore quasi certamente si accomoderà accanto al tecnico toscano nella prima parte della partita. Il quotidiano sportivo sostiene che mister Spalletti avrebbe deciso di concedere almeno dall’inizio un po’ di riposo al ‘Magnifico’, sempre presente e titolare fino ad oggi. Il neo campione d’Europa, dunque, partirà dalla panchina. La stessa sorte varrà anche per Politano: spazio dal primo minuto a Elmas a sinistra e a Lozano a destra, e questo significa che cambieranno le due frecce del tridente d’attacco ai lati di Osimhen.

La punta centrale nigeriana rappresenta ormai il punto fermo dell’attacco del Napoli, con l’asse centrale composto da Anguissa e Koulibaly. Quanto alla scelta di far riposare Insigne, ricordiamo che il capitano azzurro verso la fine del derby contro la Roma è uscito per una botta al ginocchio e dunque può non essere al top della condizione, anche se non c’è da preoccuparsi. Il suo rientro in campo avverrà sicuramente a partita in corso ed al suo posto scenderà in campo il giovane macedone Elmas. Insomma, non ci resta che aspettare il match di questa sera e scoprire quali saranno le scelte di mister Spalletti.