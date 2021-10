Le offerte Black Friday Euronics sono appena partite, proprio oggi 28 ottobre. La catena di elettronica aveva promesso sconti pre-natalizi anticipati e prolungati ed ha tenuto fede alla sua parola. In questa ultimissima parte del mese di ottobre e poi fino al prossimo 26 novembre (ricorrenza esatta del venerdì nero), sarà possibile risparmiare su numerosi prodotti di diverse categorie merceologiche.

Come raccontato in un precedente approfondimento, ogni giorno la catena metterà a disposizione una promozione speciale. la prima delle offerte Black Friday Euronics di quest’oggi vede come protagonista un notebook HP con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, la RAM da RAM 8 GB e un’unità di memoria interna da 256 GB. Il costo odierno della soluzione scende a 699 euro dai 799 euro di listino.

Quali saranno le successive offerte Black Friday Euronics? Per ora sono state rese note quelle di scena fino al prossimo 1 novembre: nella giornata di domani, la promozione riguarderà una smart TV LG da 55 pollici al costo stracciato di 999 euro anziché 1599 euro. A seguire, ci saranno promozioni interessanti anche per altre categorie merceologiche. Sabato 30 ottobre toccherà allo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, il 31 ottobre ad una lavatrice Bosch e il 1 novembre ad un nuovo notebook HP. Nel caso di questi ultimi prodotti non sono ancora note le specifiche condizioni di vendita.

Ognuna delle offerte Black Friday Euronics fin qui citata è attiva nel solo giorno di riferimento sia sul sito del rivenditore di elettronica, sia presso i negozi fisici (ma solo quelli aderenti all’iniziativa, dunque bisognerà informarsi per tempo). Le scorte a disposizione potrebbero di volta in volta non essere sufficienti, dunque gli interessati faranno bene a non tergiversare sull’acquisto, almeno se interessati ai prodotti proposti. Come già detto, le proposte giornaliere proseguiranno per intere settimane e fino alla data ultima del prossimo 26 novembre, giorno effettivo per il Black Friday, a livello mondiale.