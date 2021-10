Chicago Med 7 amplia il suo cast con un volto storico di Suits: Sarah Rafferty è apparsa nei panni della dottoressa Pamela Blake, un personaggio destinato a restare come ricorrente nell’arco della stagione. E non è la sola new entry di quest’edizione del medical drama del franchise Chicago di Dick Wolf: al suo debutto da attrice, arriva anche Lily Harris, figlia d’arte qui al suo primo ruolo in tv.

Chicago Med 7 ha accolto Sarah Rafferty nell’episodio in onda negli Stati Uniti la scorsa settimana: l’ex Donna Paulsen del legal drama Suits interpreta un chirurgo di trapianti la cui figlia è stata coinvolta in un terribile incidente d’auto. Al suo ingresso al Gaffney Chicago Medical Center, la dottoressa Pamela Blake si è scontrata con il dottor Crockett (Dominic Rains) e Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson ) riguardo alle cure per sua figlia.

Quella di Rafferty in Chicago Med 7 era stata inizialmente ipotizzata come un’apparizione una tantum, ma secondo Deadline l’attrice ha conquistato un ruolo ricorrente nella serie. Si tratta del secondo personaggio ricorrente in un medical drama per Rafferty, che di recente ha interpretato la paziente Suzanne in Grey’s Anatomy 16. Nel lungo curriculum dell’attrice figurano anche partecipazioni a Brothers & Sisters, Bones, Samantha Who? e Six Feet Under.

Chicago Med 7 segnerà anche il palcoscenico del debutto per Lily Harris, che farà un’apparizione nell’episodio del 3 novembre nella programmazione americana. La la figlia degli attori Ed Harris (Westworld) e Amy Madigan (Fringe), fresca di diploma di recitazione all’American Conservatory Theatre, interpreterà il ruolo di Astrid Meadows, una giovane paziente che soffre di allucinazioni.

Chicago Med 7 ha debuttato negli Stati Uniti su NBC a settembre e arriverà in Italia in prima visione assoluta il prossimo 16 novembre su Sky Serie.