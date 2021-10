I Maneskin special guest dei Rolling Stones a Las Vegas: il gruppo italiano è atteso per il loro show in programma sabato 6 novembre al Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada).

Ad annunciare questo speciale appuntamento sono stati gli stessi Maneskin, nel corso dell’ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon, che ha segnato il loro debutto televisivo americano.

I Maneskin – Victoria, Damiano, Thomas e Ethan – si trovano in questo momento in America, dove terranno anche due concerti. Hanno trionfato al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest, hanno riportato la competizione in Italia (Torino, 2022) e adesso si trovano in America per due show ai quali parteciperà anche Tiziano Ferro.

Mercoledì 27 ottobre 2021 si sono esibiti al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Sabato 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stones al Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada).

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i Maneskin hanno annunciato che si esibiranno al fianco di uno dei gruppi più importanti della storia della musica: i Rolling Stones.

Continua il loro successo internazionale con la partecipazione agli MTV EMAs 2021 che si terranno in Ungheria il 14 novembre. La band è stata nominata per il Best Italian Act insieme ad Aka7even, Caparezza, Madame e Rkomi e ha comunicato di essere tra i primi ospiti della manifestazione musicale in diretta mondiale.

Domenica 14 novembre saliranno sul palco degli MTV EMAs 2021 Maluma, i Måneskin e Kim Petras, primi performer confermati per lo show atteso al Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria.