Loro Uccidono – Nel Buio della Mente debutta in prima visione in Italia il 28 ottobre, coi primi due episodi. Sky Investigation trasmette questa serie poliziesca di produzione danese – distribuita nel mondo col titolo internazionale Those Who Kill – che segue le indagini dell’investigatore Jan Michelsen e della profiler criminale Louise Bergstein.

Loro Uccidono – Nel Buio della Mente nasce come reboot dell’omonimo thriller poliziesco creato da Elsebeth Egholm, andato in onda sul canale danese TV 2 nel 2011. Questo crime thriller ruota intorno ai casi di scomparsa di diverse ragazze a Copenaghen, le cui indagini inizialmente stagnanti finiscono per delineare il timore che vi sia la mano di un serial killer dietro queste giovani vittime.

La trama di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente parte dalle indagini sulla sparizione della diciassettenne Julie Vinding (Alvilda Lyneborg Lassen), scomparsa mentre tornava a casa da una festa in un sobborgo della capitale danese. Il detective Jan Michelson (Kenneth M. Christensen), sollevato dal caso dai suoi superiori, continua a lavorare sulle sue piste nel tempo libero, fino a scoprire collegamenti inquietanti con altri casi: per delineare il profilo psicologico del colpevole avrà bisogno della competenza della profiler di criminali Louise Bergstein (Natalie Madueño).

Ecco le trame di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente per i primi due episodi in onda giovedì 28 ottobre alle 21.15 su Sky Investigation (canale 114 di Sky).

Mentre indaga sulla scomparsa di una donna, l’investigatore Jan Michelsen scopre che dieci anni prima, nello stesso quartiere, era sparita una diciassettenne, mai più trovata.

Jan e Louise cercano di identificare chi si nasconde dietro i rapimenti, e hanno un sospettato, un uomo precedentemente arrestato per violenza, Jan Kjeldsen.

Loro Uccidono – Nel Buio della Mente, un formato originale Viaplay, è un tipico thriller nordico dalle atmosfere noir. La serie ha ricevuto un’ottima accoglienza nei paesi dell’Europa del Nord, è stata trasmessa nel Regno Unito da BBC Four ed è entrata nel catalogo di arte.TV. Inoltre è stata nominata per il premio Miglior Serie Tv ai Robert Awards 2020 della Danish Film Academy, ottenendo anche il rinnovo per una seconda stagione.