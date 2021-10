L’esperienza di Kit Harington ne Il Trono di Spade lo ha aiutato a mantenere i segreti della Marvel. L’attore inglese fa parte del grande cast stellare di Eternals (dove ha ritrovato il suo collega Richard Madden), il prossimo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao e in arrivo nelle sale italiane il 4 novembre.

All’inizio della sua carriera come attore teatrale, il ruolo di spicco di Kit Harington è stato quello di Jon Snow nella serie HBO Il Trono di Spade, adattamento della popolare serie di libri fantasy di George RR Martin, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Lo show è diventato uno dei programmi più visti nella storia della rete nel corso delle sue otto stagioni ed è classificato tra i migliori di tutti i tempi, con il maggior numero di vittorie Emmy di qualsiasi serie drammatica. Lo stesso Harington ha ricevuto un totale di tre nomination, due per non protagonista e una per protagonista.

Essere un membro del cast del Trono di Spade significa mantenere molti segreti. Nel corso di un’intervista con Insider, l’attore ha dichiarato che far parte dell’universo Marvel significa trovarsi di nuovo a tenere sotto controllo gli spoiler:

Penso di aver imparato la lezione con Il Trono di Spade. La serie è diventata grande quando ci sono entrato io, quindi ho imparato lungo la strada come mantenere i segreti. Con la Marvel, sono appena entrato ora in questo universo e mi viene detto che ci sono cose che posso o non posso dire, quindi sto imparando mano a mano come fare.

Kit Harington ammette, tuttavia, che alcuni dei segreti che ha dovuto mantenere sullo show e sul suo personaggio lo hanno sicuramente aiutato a prepararlo a farlo di nuovo con Dane Whitman in Eternals. In effetti, la verità su Jon come il figlio bastardo dell’eccentrico Eddard Stark è stata confermata solo nella sesta stagione, rendendolo il legittimo erede al Trono di Spade.