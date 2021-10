Con il trailer di Tiger King 2 Netflix ha ufficializzato l’uscita della seconda stagione della serie, che sarà disponibile dal prossimo 17 novembre: si tratta di un nuovo capitolo del format true crime che racconta la folle vita dell’ormai ex proprietario e gestore del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma, uno zoo privato pieno di felini ed esemplari esotici, poi finito in galera per una serie di crimini che vanno dal maltrattamento di animali al tentato omicidio.

Il trailer di Tiger King 2 promette nuovi drammi, tradimenti e vendette incrociate, stavolta col protagonista finito dietro le sbarre. Chi ha visto la prima stagione della docuserie sa già cosa aspettarsi – in termini di bizzarrie e vicende apparentemente incredibili – da questo racconto della vera faida combattuta senza esclusione di colpi tra l’allevatore e personaggio televisivo, che si candidò anche alla presidenza degli Stati Uniti, e la fervente animalista Carole Baskin, fondatrice e amministratrice del rifugio per felini Big Cat Rescue.

Il trailer di Tiger King 2 pubblicato da Netflix è accompagnato da una sinossi che anticipa la trama dei nuovi episodi: con Joe Exotic dietro le sbarre e Carole Baskin che si avvicina alla proprietà del suo discutibile zoo, la saga nominata agli Emmy continua il suo corso contorto con Tiger King 2 mentre emergono nuove rivelazioni sulle motivazioni, i retroscena e i segreti dei più famosi proprietari di grandi felini d’America. Vecchi nemici e nemici-amici, tra cui Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson, tornano per un’altra stagione di omicidi, caos e follia.

Il trailer di Tiger King 2 punta tutto sulle aspettative del pubblico che ha divorato la prima stagione durante la prima fase della pandemia nella primavera 2020, facendo diventare quest’insolita docuserie uno dei titoli originali Netflix più visti nel 2020: “Pensavi di conoscere tutta la storia? Aspetta“. La nuova stagione è composta da cinque episodi, diretti da Rebecca Chaiklin ed Eric Goode, ed è prodotta dagli stessi registi con Chris Smith e Fisher Stevens.

Ecco il trailer di Tiger King 2 sulle note di una trionfale Liza Minnelli in Cabaret.