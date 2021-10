Al via il televoto di X Factor 2021. Da stasera, ogni giovedì in diretta, il pubblico da casa interviene per supportare i propri concorrenti preferiti. Fondamentale ai fini delle eliminazioni sarà il parere del pubblico da casa che potrà influire direttamente sul risultato delle sfide.

Inizia oggi la parte live di X Factor 2021 con la fase dei Live Show. In gara 12 concorrenti, 3 per team. I team sono guidati da Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton.

Nella scelta dei concorrenti, i giudici hanno avuto piena libertà. Con l’abolizione della suddivisione in categorie, ognuno dei giurati ha potuto selezionare i propri preferiti a prescindere da sesso ed età.

Adesso X Factor entra nel vivo. Il primo Live Show è atteso per giovedì 28 ottobre. Di settimana in settimana vedremo le esibizioni dei concorrenti in gara, che diventeranno sempre meno fino all’incoronazione dell’unico vincitore dell’edizione.

A condurre X Factor 2021 è Ludovico Tersigni, al suo primo anno alla guida del talent, dopo Alessandro Cattelan.

Il voto durante i Live sarà disponibile in modo gratuito tramite diversi canali.

Televoto di X Factor 2021 – come votare

Si vota tramite web: per questa modalità di voto bisognerà esprimersi accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

Si vota tramite App XF2021: bisognerà esprimere il proprio voto scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

Si potrà votare anche tramite Smartwatch: in questo caso, bisognerà votare facendo il login dall’App X Factor 2021 con Sky ID o Facebook o Twitter.

Infine, si può votare tramite Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.