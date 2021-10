Il finale di Astrid e Raphaelle 2 va in onda su Giallo il 28 ottobre, con l’ultimo appuntamento in prima serata per la serie poliziesca franco-belga.

Col finale di Astrid e Raphaelle 2 termina sul canale 38 del digitale terrestre la programmazione italiana in prima visione assoluta della seconda stagione della serie, che aveva debuttato in Francia la scorsa primavera con ottimi ascolti.

Il finale di Astrid e Raphaelle 2 va in onda con gli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo, giovedì 28 ottobre alle 21.10 su Giallo: gli ultimi due casi per il commissario Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) e la documentarista con la sindrome di Asperger Astrid Nielsen (Sara Mortensen) riguardano due delitti maturati in ambiti molto diversi, da un lato una casa d’aste e dall’altro l’associazione degli Alcolisti Anonimi.

Ecco le trame del finale di Astrid e Raphaelle 2, composto dagli episodi 7 e 8 intitolati rispettivamente Il libro e Doppio sospetto.

Un uomo ha un attacco di delirio dopo essere stato drogato e dopo essere stato sconfitto a un’asta. Astrid e Raphaelle si mettono sulle tracce di un prezioso manoscritto.

Una donna accusata di aver ucciso il suo padrino di Alcolisti Anonimi è determinata a dimostrare la sua innocenza. Astrid e Raphaelle, faranno di tutto per aiutarla.

Astrid e Raphaelle 2 non è l’ultima stagione della serie, rinnovata a luglio per un terzo lotto di episodi, attualmente in produzione in Francia. Attesa nel 2022, visto che le riprese sono iniziate solo a fine estate, presumibilmente la stagione 3 non arriverà in Italia prima del prossimo autunno, considerando il precedente passaggio in anteprima all’estero. Ad ogni modo, Astrid e Raphaelle 3 sarà trasmessa da Giallo, che detiene i diritti per la messa in onda della serie in Italia dal 2020. Nel frattempo gli episodi delle prime due stagioni saranno disponibili in streaming su www.discoveryplus.it.

Dopo il finale di Astrid e Raphaelle 2 il giovedì di Giallo sarà dedicato ad un altro poliziesco al femminile, Le Due Facce della Legge, al via dal 4 novembre in prima serata.