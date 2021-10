A meno di 24 ore dalla “tagliola” che ha affossato il disegno di legge contro l’omolesbotransbifobia, arrivano i pensieri degli artisti sul DDL Zan. Nella giornata di ieri, ricordiamo, il Senato ha bocciato la proposta di legge di cui Alessandro Zan è primo firmatario dopo l’applicazione dell’art. 96 del regolamento su proposta della Lega e di Fratelli d’Italia. Così l’iter DDL Zan ha subito un affossamento e da ora dovranno passare altri 6 mesi prima di poterlo depositare nuovamente e di calendarizzarlo.

Nella giornata di ieri Fedez si è scagliato contro Matteo Renzi di Italia Viva, che mentre in Senato si votava per l’affossamento del disegno di legge si trovava in Arabia Saudita: “Prima ci ha trapanato i co***oni per mesi, ora si trova in Arabia Saudita”. Al coro indignato dei Ferragnez si sono uniti altri artisti.

Ermal Meta scrive: “Un applauso accompagna la bocciatura”, mentre Piero Pelù si manifesta più avvelenato: “Da ieri l’Italia è meno libera e sempre più barbara. Chi saranno i prossimi ad essere discriminati, aggrediti e ghettizzati?”. Il frontman dei Litfiba accompagna il suo tweet con una citazione del suo brano Fossi Foco dall’ultimo album Pugili Fragili.

Indignazione anche da parte di Francesca Michielin: “Non vogliamo crescere. Non vogliamo ascoltare l’altro. E non vogliamo volerci bene. Questa politica ha ucciso la politica”. “Tutto ciò non rappresenta”, scrive una Annalisa rimasta senza parole. Marco Mengoni fa il punto: “Non è politica quando ci si schiera contro i diritti fondamentali. Non è politica quando si applaude ad una sconfitta per la società”.

“Un’altra occasione mancata”, commenta con amarezza Giorgia seguita da Paola Turci, che non nasconde la rabbia ma non perde la speranza: “Ma un Paese civile combatterà sempre per i diritti umani, non si fermerà certo qui questa battaglia di civiltà”. Tra i messaggi degli artisti sul DDL Zan affossato in Senato, infine, non manca quello di Alessandra Amoroso, che associa gli applausi del centro destra a quelli del tifo da stadio.

Sono avvilita dalle immagini che arrivano dal Senato; immagini che ritengo idonee al tifo da stadio e che invece sono tristemente associate alla discussione su un tema fondamentale nel 2021 come quello dei diritti civili e del contrasto a discriminazione e violenza. — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) October 27, 2021

Gli applausi di oggi al senato hanno incoraggiato i responsabili delle vittime di omotransfobia. Ma un Paese civile combatterà sempre per i diritti umani, non si fermerà certo qui questa battaglia di civiltà — Paola Turci (@paolaturci) October 27, 2021

Ma il Renzi che si proclamava paladino dei diritti civili è lo stesso che oggi pare sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il DDL Zan?

per celebrare la libertà di parola organizziamo una partitella a scarabeo con Kim Jong-un?

Gran tempismo.

Comunque bravi tutti 👏🏻 — Fedez (@Fedez) October 27, 2021

Non è politica quando ci si schiera contro i diritti fondamentali. Non è politica quando si applaude ad una sconfitta per la società. Provo un profondo senso di vergogna. #ddlzan — Marco Mengoni (@mengonimarco) October 28, 2021

Trovare le parole per commentare ciò che è successo oggi rimanendo civili per me è impossibile. Scrivo queste poche righe solo per far sapere che mi vergogno tanto e che tutto ciò non mi rappresenta, così come non rappresenta la società e la realtà di oggi #DDLZan — ANNALISA (@NaliOfficial) October 27, 2021

Non vogliamo crescere. Non vogliamo ascoltare l’altro. E non vogliamo volerci bene. Questa politica ha ucciso la politica. #DDLZan — Francesca Michielin (@francescacheeks) October 27, 2021

Un applauso accompagna la bocciatura del #ddlzan Applausi a voi. 🤮 — Ermal Meta (@MetaErmal) October 27, 2021