Dovevano essere 30, saranno 46 gli artisti di Sanremo Giovani chiamati a sostenere l’audizione live a Roma. Tra loro spuntano diversi nomi già noti.

C’è Matteo Romano tra coloro che hanno superato la prima selezione. Il cantante si è fatto notare da Tiktok e sul web è già una star. Tra coloro che sosterranno l’audizione dal vivo l’ex X Factor Blind, tra i concorrenti più apprezzati dell’edizione.

Dalle più recenti di Amici di Maria De Filippi c’è l’apprezzata cantante Enula. Federico Baroni si presenta con Chilometri e Martina Beltrami porta Parlo Di Te. Thomas Cheval ci prova con Sale e Matteo Faustini con Autogol (lo abbiamo già visto in gara nel 2020 con Nel Bene e Nel Male).

Sanremo Giovani inizia con una piccola “rivoluzione” del regolamento, voluta dalla Commissione Artistica dopo aver esaminato le oltre 700 domande di partecipazione all’edizione 2021.

Dovevano essere solo in 30 i giovani a sostenere l’audizione dal vivo ma ce ne saranno 15 in più. La Commissione stessa (presieduta dal direttore artistico Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) portare a 45 i partecipanti alla selezione finale e a loro si aggiunge il vincitore del Festival di Castrocaro, per un totale di 46.

Nel dettaglio si tratta di 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi. Per provenienza geografica 24 vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero.

I 46 selezionati dovranno adesso sostenere le audizioni davanti alla Commissione Artistica che a fine novembre renderà noti gli 8 che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno a Sanremo Giovani il 15 dicembre in prima serata su Rai1, dalla quale usciranno i 2 artisti in gara insieme ai 22 Big al Festival di Sanremo 2022.

I 46 di Sanremo Giovani per le audizioni live