Google Pay sembra non funzionare a bordo del OnePlus 8 dopo un ultimo aggiornamento di sistema. Alcuni utenti hanno iniziato a lamentare il disservizio sui forum di casa OnePlus e su Reddit, affermando che il sistema di pagamenti di Google è stato disabilitato in seguito all’upgrade 11.0.9.9.IN21BA di OxygenOS. Una difformità che pare aver coinvolto anche altre app, tra cui quelle bancarie e di McDonald’s. Altri approfondimenti hanno confermato che tali device tendevano a non superare il controllo SafetyNet di Google dopo l’aggiornamento, dato che pare non riescano a trovare un profilo CTS adeguato.

Vi ricordiamo che SafetyNet è un servizio del colosso di Mountain View che verifica se un device elabora software certificato (per la sicurezza degli utenti): in caso contrario, le applicazioni finanziarie ed i servizi di streaming premium non possono essere lanciati in quanto disabilitati, come sopra. Capita che uno smartphone Android non riesca a superare i controlli di SafetyNet quando è stato eseguito il root, anche se alcuni utenti del OnePlus 8 hanno fatto notare di non aver effettuato il procedimento a bordo del proprio dispositivo (il root, quindi, pare c’entrarci relativamente, almeno in questo caso). Non sappiamo dirvi quanto diffuso sia il problema di Google Pay sui OnePlus 8, anche se molte lamentele sembrano provenire proprio dal territorio europeo.

Potrebbe essere capitato anche a voi di aver notato un’anomalia con Google Pay a bordo del vostro OnePlus 8: adesso sapete di cosa si tratta, anche se non è chiaro il modo in cui il produttore cinese provvederà alla sua risoluzione (speriamo non impieghi troppo tempo nel sistemare le cose: immaginiamo il fastidio provato da chi lamenta il problema). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.