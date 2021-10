Arrivano le prime notizie ufficiali a proposito dell’aggiornamento con Android 12L, almeno per quanto concerne la compatibilità coi dispositivi Samsung Galaxy. Si tratta di una versione del sistema operativo che tende ad adattarsi ai dispositivi con display flessibile, stando almeno alle prime informazioni che sono emerse in questi giorni. Ecco perché c’era molta attesa nel comprendere quali prodotti specifici sarebbero rientrati in un discorso di questo tipo ed ora abbiamo qualche dettaglio in più da mostrarvi.

Ufficiale l’arrivo di Android 12L su 13 Samsung Galaxy: i dispositivi compatibili

Scendendo in dettagli, sappiamo dunque che l’arrivo del nuovo pacchetto software Android 12L su 13 Samsung Galaxy sia praticamente certo. Come riporta SamMobile, l’obiettivo chiaro è quello di migliorare Android 12 su dispositivi con schermi più grandi. A tal proposito, troveremo un’interfaccia utente migliorata che include un nuovo layout a due colonne per l’area notifiche. A queste novità, poi, dovremo aggiungere anche le modifiche alla schermata di blocco, alla schermata iniziale e altro ancora.

Il multitasking sarà evoluto con una nuova barra delle applicazioni nella parte inferiore che consentirà agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy compatibile di cambiare app in modo rapido e semplice. L’aggiornamento contenente Android 12L non arriverà prima del 2022. Tra i modelli coinvolti abbiamo i vari Samsung Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Fold. Occhio anche ai tablet, come i Samsung Galaxy Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A 8.4, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Tab Active 3.

Vi faremo sapere appena ci saranno maggiori informazioni a proposito della distribuzione dell’aggiornamento con Android 12L per i vari Samsung Galaxy che abbiamo definito compatibili per il pubblico italiano.