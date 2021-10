Il nuovo singolo di Coez è Come Nelle Canzoni. Il cantautore di Nocera Inferiore lo ha annunciato sui social nell’ultima ora come il “primo vero singolo”, nonché una ennesima probabile anticipazione del nuovo progetto discografico.

Il nuovo singolo di Coez

Nelle scorse settimane Coez ha sganciato due novità: la prima, Wu-Tang, ha scoperchiato un discorso interrotto rispetto alle origini più vicine all’hip hop più classico con un approccio più rozzo e verace ai suoni e alle parole. Negli anni Silvano Albanese – questo il nome di battesimo dell’artista – ha strizzato sempre più l’occhiolino al cantautorato, coniugando flow e strumenti acustici, ballate ispirate e pop fantasiosi. Il culmine è arrivato con È Sempre Bello (2019), e da 2 anni il pubblico attende novità discografiche.

Dopo Wu-Tang Coez ha lanciato Flow Easy, un altro inedito con il quale ha confermato il mood e le atmosfere del disco che verrà: elettronica più presente, voce saturata e flow disarmante. Ora Coez, nell’annunciare Come Nelle Canzoni parla di “un missile terra aria” e aggiunge: “Non siete pronti”.

Il 2021 di Coez

Il 2021 di Coez è stato ricco di collaborazioni eccellenti. Nel lavoro più recente ha duettato con Gemitaiz nel singolo Un Pezzo Di Universo di Gemello. Ancora, ha duettato con Neffa nel singolo Aggio Perzo O’ Suonno con il quale il cantautore di Prima Di Andare Via ha anche inaugurato il suo sbarco su Instagram.

Tra le altre collaborazioni eccellenti, Coez ha partecipato al Bloody Vinyl 3 della crew Machete nella traccia Altalene insieme a Mara Sattei con la produzione di Slait e Tha Supreme. Ora è atteso un glorioso ritorno del Coez solista, e dopo le prime due anticipazioni ci si può aspettare di tutto.

Come Nelle Canzoni, il nuovo singolo di Coez, sarà fuori il 5 novembre, e come in ogni novità di ogni artista potrebbero arrivare altre notizie sul nuovo percorso discografico del cantautore.