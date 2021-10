Astrid e Raphaelle 3 ci sarà, ma non arriverà in Italia prima del prossimo anno. La serie di produzione franco-belga con Lola Dewaere e Sara Mortensen è in onda su Giallo dal 2020, quando il canale 38 del digitale terrestre ha iniziato a trasmetterla in prima visione assoluta, e ora la programmazione è giunta al finale della seconda stagione, in onda giovedì 28 ottobre con gli ultimi due episodi di quest’anno.

Astrid e Raphaelle 3 è stata rinnovata lo scorso luglio, dopo l’ottima accoglienza riscossa presso il pubblico francese. Anche a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, le riprese sono iniziate solo alla fine dell’estate e proseguiranno nel corso dell’autunno. Di conseguenza, la serie non debutterà prima dell’inizio del 2022 in Francia e Belgio, dunque passeranno altri mesi prima del suo arrivo in Italia.

Astrid e Raphaelle 3, a conti fatti, non dovrebbe andare in onda su Giallo prima del prossimo autunno, a meno di sorprese. D’altronde la prima stagione era andata in onda nel 2020 e la seconda nel 2021, in entrambi i casi a differenza di alcuni mesi rispetto alla programmazione francese.

Ad ogni modo Astrid e Raphaelle 3 sarà certamente trasmessa da Giallo, che detiene i diritti per la messa in onda della serie in Italia e per la sua distribuzione in streaming nel catalogo di www.discoveryplus.it.

In attesa di Astrid e Raphaelle 3, il giovedì di Giallo sarà appannaggio di un’altra serie francese, ancora una volta un poliziesco al femminile e stavolta con protagoniste due sorelle. Si tratta de Le Due Facce della Legge, di cui Giallo ha già diffuso un promo: Astrid e Raphaelle passa il testimone alla nuova serie che andrà in onda in prima visione ogni giovedì alle 21.15, a partire dal 4 novembre coi primi due episodi.