Non solo Don Matteo: la tv generalista prosegue con fiction ambientate in canonica, ma stavolta non sceglie un prete “supereroe”. Se il buon parroco di Spoleto interpretato da Terence Hill (che dirà addio nella tredicesima stagione) risolve i casi di omicidio in bici, gioca a scacchi col Maresciallo Cecchini, e in ogni caso riesce a trovare il buono anche negli assassini, Tv2000 lancia la sua prima fiction con l’anti Don Matteo.

Non il prete che meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno: Canonico racconta la vita del parroco di paese com’è davvero: semplice, tra incontri con i parrocchiani, la Santa Messa, il catechismo e l’aiuto ai poveri. La tv dei vescovi produce per la prima volta una serie televisiva. Composta da 20 puntate, dalla durata di 20 minuti l’una circa, il protagonista è un “un prete qualunque” che guida spiritualmente la Chiesa del quartiere.

La fiction è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ed è prodotta da Map to the Stars con Morgana Studio per Tv2000.

Il protagonista di Canonico è interpretato da Michele La Ginestra, conduttore e attore televisivo e teatrale. Don Michele non è un supereroe come il Don Matteo di Terence Hill, che non sbaglia mai e sa sempre cosa dire in ogni occasione. Non risolve i casi di omicidio e non ficca il naso nelle storie dei residenti della sua città. Nella sua normalità, Don Michele ha però tanto da raccontare. Le sue vicende, che si snodano tra le mura della canonica, e le tante le sfide proposte: saranno queste a far presa nello spettatore.

Canonico non ha ancora una data di messa in onda su Tv2000. Intanto, il pubblico di Rai1 può aspettare il debutto di Don Matteo 13, previsto a gennaio 2022. E, per restare in tema, occhio alle suore protagoniste di Che Dio ci Aiuti: le riprese della settima stagione inizieranno il prossimo anno.