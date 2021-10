Alessio Madeddu è morto. Questa è la notizia che in queste ore rimbalza sui social e sui siti web soprattutto quelli di cronaca o che in passato si sono occupati di lui perché tra i protagonisti di 4 Ristoranti, il programma condotto da Alessandro Borghese. Come un fulmine a ciel sereno non solo è arrivata la notizia della sua morte ma anche la brutalità che l’ha contraddistinta.

A quanto pare, infatti, Alessio Madeddu è morto non per cause naturali ma ucciso a colpi di accetta, almeno secondo le prime notizie che arrivano da Teulada. Secondo quanto riporta l’Unione Sarda, lo chef sarebbe stato ucciso da più persone che lo avrebbero prima picchiato e poi ferito a morte con un’accetta e degli oggetti contundenti per lasciarlo poi senza vita davanti al suo ristorante.

Alessio Madeddu è morto per quella che si può definire un’azione punitiva visto che il ristoratore e pescatore è stato ritrovato dalla figlia davanti al suo ristorante dove si trovava agli arresti domiciliari dopo una condanna per tentato omicidio. Al momento i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, del Ris e della compagnia di Carbonia stanno indagando sull’omicidio e stanno procedendo agli accertamenti del caso. Il movente rimane al momento sconosciuto anche se i Carabinieri avrebbero già concentrato la propria attenzione su alcuni sospetti portati in Caserma in queste ore.

Alessi Madeddu è famoso nell’Isola ma anche tra il pubblico di Borghese per la sua partecipazione al programma. A maro era stato condannato per tentato omicidio per aver aggredito con una ruspa una pattuglia dei Carabinieri.