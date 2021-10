The Kolors a Monza contro il cancro: saranno tra gli ospiti di una serata benefica organizzata da Salute Donna Onlus.

L’appuntamento è per il 31 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Manzoni di Monza e il concerto prevede la partecipazione di numerosi ospiti.

L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato nata nel 1994 ed impegnata nella lotta contro il cancro, Salute Donna Onlus, e sarà presentato da Katia Fiorelli e Flavio Zinni.

La serata vedrà come ospiti Tullio De Piscopo, i The Kolors, Luisa Corna, Il Nostro Canto Libero, Ronnie Jones, Raul Cremona, Laura Ciriaco, Guido Guglielminetti e Lalla Francia.

Non sono disponibili biglietti in prevendita online. L’accesso al pubblico è consentito tramite prenotazione via mail e alla fine di questo articolo trovate tutti i dettagli e dell’indirizzo mail al quale inviare richiesta per prenotare i propri posti.

Lo scopo della serata è quello di raccogliere fondi da destinare al rifinanziamento del PROGETTO MOIRA che esiste da ormai sei anni, all’interno dell’Istituto Nazionale Dei tumori di Milano a cui verranno interamente devoluti.

Si tratta di un gruppo di sostegno psicologico, pensato per accompagnare i malati oncologici (sia uomini che donne) in questo cambiamento, focalizzando l’attenzione sul senso e il significato della malattia all’interno del proprio percorso esistenziale.

MOIRA è il nome di una cara amica che ha segnato la storia dell’Associazione Salute Donna, e allo stesso tempo è l’acronimo che descrive le tecniche psicologiche/psicoterapeutiche utilizzate per perseguire gli obiettivi clinici che questo gruppo si propone. In cosa consiste? In attività di sostegno psico-terapeutico utili a promuovere la qualità di vita attraverso tecniche di medicina narrativa, pratiche di mindfulness, meditazione e psicoterapia orientata alla riflessione sul senso e sul significato della vita. Nello specifico, il percorso clinico, che si struttura nell’arco di 2 mesi, è frutto dell’integrazione tra le psicoterapie corporee, cognitive e le recenti acquisizioni delle neuroscienze.

Come partecipare all’evento

Per prenotarsi alla serata/concerto è necessario inviare una mail all’indirizzo info@salutedonnaonlus.it