Dal trailer della serie Cowboy Bebop su Netflix possiamo aspettarci fedeltà all’anime originale? Per ora solo a metà. La piattaforma di streaming ha svelato un nuovo video che anticipa il live action, in arrivo a novembre, e presenta i protagonisti cacciatori di taglie: Spike, Jet e Faye.

Il trailer, lanciato nelle ultime ore, permette di dare uno sguardo più da vicino a questo adattamento televisivo, che siamo sicuri dividerà i fan del prodotto originale. Se da un lato sembra ricalcare il classico stile western sci-fi con inconfondibili musiche sottofondo, dall’altro pare condensare fin troppo umorismo – e l’anime di Cowboy Bebop è molto più di ciò, perché offre al pubblico anche riflessioni esistenziali/filosofiche sul passato e presente.

La serie è descritta come “un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Tanto radicalmente diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e irriverente pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, per la giusta ricompensa. Ma tra una rissa e una battuta, l’equipaggio è costretto a fare i conti anche con vecchie questioni irrisolte.”

Tratta dalla popolare serie anime, Cowboy Bebop vanta come produttori esecutivi André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg e Christopher Yost. André Nemec riveste anche il ruolo di showrunner.

Il regista della serie anime originale Shinichirō Watanabe ne è anche consulente, mentre il compositore Yoko Kanno torna per musicare questo adattamento live action. Nella serie recitano anche Alex Hassell ed Elena Satine.

Ecco il trailer della serie Cowboy Bebop su Netflix: