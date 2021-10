Le travagliate riprese di Bridgerton 2 sono giunte alle battute finali. Dopo varie interruzioni dovute alla rilevazione di casi di contagio da Covid-19 sul set e un lutto che ha colpito la produzione, la seconda stagione è quasi al termine della produzione. L’attrice Nicola Coughlan ha confermato di aver già girato il finale del secondo lotto di episodi, dedicato al maggiore dei fratelli Bridgerton e tratto dal romanzo di Julia Quinn Il visconte che mi amava.

Le riprese di Bridgerton 2, secondo l’interprete di Penelope Featherington, sono culminate in un episodio finale della stagione molto intenso, che amplia il tono drammatico della serie.

Attenzione Spoiler!

L’attrice ha terminato le riprese di Bridgerton 2 e promette che il pubblico potrà conoscere molto di più il suo personaggio, dopo la rivelazione dell’identità segreta di Penelope come la brillante scrittrice di gossip Lady Whistledown, perché la prima stagione è stata “solo una sbirciatina alla sua vita“. Nei nuovi episodi il suo personaggio interagirà soprattutto con Colin Bridgerton (Luke Newton) e la migliore amica Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), pronta al debutto in società. Inoltre nel finale della stagione ci saranno scene “pesanti“, ha raccontato Coughlan a RadioTimes.

Il dramma si è amplificato molto. Stiamo girando tutte quelle grandi scene drammatiche per la fine. È estenuante ma molto soddisfacente.

Impegnata nelle riprese di Bridgerton 2, Coughlan ha assicurato che la sceneggiatura della nuova stagione ha “così tante cose buone” che non deluderà il pubblico conquistato lo scorso Natale, ricevendo un’accoglienza sorprendente in tutto il mondo. Bridgerton 2 non ha ancora una data d’uscita ufficiale su Netflix ma è attesa all’inizio del 2022, come anticipato da una clip diffusa dallo streamer in occasione dell’evento globale TUDUM. Inoltre la serie ShondaLand è già stata rinnovata dalla piattaforma per una quarta ed una quinta stagione, ognuna dedicata ad un libro diverso della saga letteraria dei Bridgerton.