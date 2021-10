Ci sarà un prossimo iPhone SE, con produzione di massa in partenza dal mese di dicembre e commercializzazione attesa per il 2022 (forse in primavera). Apple potrebbe riportare in auge il suffisso ‘Plus‘, che ricordiamo essere stato utilizzato fino agli iPhone 8 per designare il modello con lo schermo più grande, poi sostituito dagli iPhone Pro e Pro Max.

La prossima volta, però, il suffisso Plus potrebbe non stare ad indicare un dispositivo con diagonale del display più generosa, bensì con tante funzionalità in più (una sorta di top di gamma con prezzo ritoccato al ribasso), tra cui probabilmente la presenza del supporto alla connettività 5G. iPhone SE in uscita nel 2022 dovrebbe avere uno schermo LCD a 4.7 pollici e processore A15 Bionic (per chi non vuole accontentarsi, ma che nemmeno è disposto a fare follie in termini economici per acquistare uno smartphone). Non siamo sicuri che la mela morsicata utilizzerà effettivamente il suffisso Plus per contraddistinguere questo genere di dispositivo, se non altro per non creare confusione nell’immaginario dei clienti (per cui ormai il suffisso in questione sta ad indicare semplicemente un iPhone dallo schermo più grande).

Un iPhone più economico dovrebbe, invece, essere presentato nel 2024, chiamandosi proprio iPhone SE 3, con schermo compreso tra i 5.7 ed i 6.1 pollici ed uscita rimandata (il prodotto era previsto per il 2023) proprio nella speranza che la crisi mondiale dei chip dia tregua agli OEM, mela morsicata compresa. Le indiscrezioni sono ancora parecchio confuse, quindi le diamo per scontate al momento. A voi l’idea di un paio di melafonini economico, uno di mezzo con schermo con 4.7 pollici ed un altro seriamente low-cost con diagonale compresa tra i 5.7 ed i 6.1 pollici, piace? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi diremo cosa ne pensiamo a nostra volta.