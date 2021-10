Il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo domani sera, giovedì 28 ottobre, allo Stadio Maradona per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La sfida del turno infrasettimanale è valida per la decima giornata di Serie A. Intanto, non si placano le voci e le indiscrezioni riguardanti il tanto atteso rinnovo di capitan Lorenzo Insigne con il club azzurro. Secondo le ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Roma’, il numero 24 non si sentirebbe più importante agli occhi della società, che probabilmente non lo ha mai tenuto troppo in considerazione. Il ‘Magnifico’, infatti, pare ci sia rimasto male di fronte all’offerta ricevuta dal club partenopeo per il rinnovo contrattuale, di soli 3,5 milioni di euro.

Dinanzi a tale proposta, l’attaccante neo campione d’Europa proprio non riesce a spiegarsi il motivo di alcuni punti fermi da parte della SSC Napoli. Nella mente di Insigne affiorano tantissimi pensieri e pare quasi che il club del presidente Aurelio De Laurentiis lo voglia mollare proprio come ha già fatto con gli ex Milik, Maksimovic ed Hysaj. Ma, in questo caso, la situazione è ben diversa, perché lo scugnizzo azzurro è parte integrante della squadra partenopea, il capitano è molto legato alla maglia che indossa e che vorrebbe stamparsi addosso a vita.

Ora come ora, non ci sono ancora le premesse, ma probabilmente più avanti le cose potrebbero cambiare. Certamente, però, non bisognerà perdere troppo tempo perché il mese di gennaio 2022 è ormai quasi alle porte (con l’arrivo del nuovo anno capitan Insigne potrebbe già accordarsi con un nuovo club). Ad oggi, l’esterno d’attacco ha ancora voglia di dire la sua in campo e mostrare tutto il suo talento: il calciatore di Frattamaggiore si trova nel pieno del suo exploit calcistico e vorrebbe chiudere la carriera proprio nella sua amata Napoli.