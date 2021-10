Partono i Live Show di X Factor 2021 e i giudici rispondono alle domande della stampa in conferenza.

Torna il nome dei Maneskin, che Manuel Agnelli difende a spada tratta. Il gruppo è emerso proprio da X Factor ma non ha vinto quell’edizione, classificandosi solo al secondo posto.

I Maneskin sono però oggi da esportazione: dal trionfo al Festival di Sanremo a quello all’Eurovision Song Contest, hanno riportato la competizione in Italia (Torino, 2022) e volano in America per due concerti ai quali parteciperà anche Tiziano Ferro.

Non sono mancate, però, critiche al gruppo dei record che impone il rock italiano in tutto il mondo.

“Hanno aperto portoni, sta a noi adesso sfruttare questa occasione per una wave italiana”, le parole di Manuel Agnelli sui Maneskin. Il giudice ha inevitabilmente contribuito al loro successo e ne parla come talenti straordinari mentre invita l’Italia a ringraziarli.

“Sono talenti straordinari con carisma pazzesco, hanno un’energia pazzesca. Grazie ai Maneskin, e cerchiamo di approfittarne di questa occasione”, prosegue il giudice di X Factor 2021.

“Sui Maneskin tante cose non sono state capite. Ci sono i farisei che credono di sapere la verità su cosa sia rock’n’roll e su che cosa non lo sia, non so chi abbia dato loro questo tipo di laurea perché in realtà sono proprio loro a non essere rock”, aggiunge.

“Se qualcuno paragona i Maneskin ai Sonic Youth non ha capito un c*zzo. I Maneskin sono un gruppo mainstream, si possono paragonare agli Aerosmith. Da sempre hanno voluto essere mainstream“, conclude e ne sottolinea la freschezza, senza precedenti nella musica italiana.

“La chiave di lettura dei Maneskin è il loro talento performativo, la loro freschezza e il fatto che in questo momento rappresentano il contemporaneo. Non ha senso l’analisi musicale dei Maneskin, ma ha senso capire il fenomeno Maneskin”.