Chi aspetta con ansia l’uscita del Samsung Galaxy S22 dovrà portare un po’ più di pazienza rispetto a quanto previsto in un primo momento. Si va a definire la strategia di lancio per il dispositivo di punta che probabilmente non arriverà immediatamente, ad inizio 2022.

Nei mesi scorsi si era parlato della presentazione del Samsung Galaxy S22 già a gennaio: la commercializzazione anticipata avrebbe attirato potenziali acquirenti e rubato clienti dunque alla concorrenza. Eppure, secondo gli ultimi rumor, la strategia potrebbe essere ben diversa. Proprio nel primo mese dell’anno troverebbe spazio per il suo lancio un altro dispositivo molto atteso ossia il Samsung Galaxy S21 FE, probabilmente in un Samsung Unpacked del giorno 11 gennaio. Sarebbe dunque impensabile che possa seguire, a distanza di soli pochi giorni, anche il keynote per le ammiraglie del prossimo anno.

Più plausibile sarebbe la seguente strategia. L’uscita del Samsung Galaxy S22 si concretizzerebbe solo a febbraio. D’altronde si riprenderebbe anche la vecchia abitudine di lanciare la serie ammiraglia nel secondo mese dell’anno e tanto più ridosso del Mobile World Congress di Barcellona che ritornerà in presenza per l’edizione 2022. Proprio la fiera tecnologica sarebbe dunque il momento ideale per mettere in mostra ad un pubblico di esperti il proprio dispositivo e dunque procedere alla sua massima promozione.

Dopo l’uscita del Samsung Galaxy S22, la rispettiva commercializzazione potrebbe partire tra fine febbraio e inizio marzo. Per il produttore Samsung sarà fondamentale non perdere tempo e procedere subito ad una distribuzione massiccia e globale dei modelli per guadagnare terreno sul mercato mobile. Non è un mistero che un concorrente come Xiaomi sia pronto ad insidiare la sua leadership nel settore smartphone e ogni strategia sarà volta a preservare l’egemonia finora conquistata. Si preannuncia un inizio 2022 infuocato.