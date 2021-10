Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie. Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale. Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che è tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

Ecco i collegamenti con interviste e video che vi propongo oggi:

LUCA FOL

Mi sono collegato con LUCA FOL la prima volta perché colpito dal brano e video di “Oro bianco”. Era un piano sequenza focalizzato sulla sua bravura di attore e permetteva di apprezzare pienamente la canzone. In seguito l’ho ospitato live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Quando mi ha mandato il suo nuovo video “Io sono meno inglese di thè” ho decido di collegarmi al volo e aprire la nuova edizione di WE HAVE A DREAM per dimostrare come questi nuovi artisti stiano crescendo bene.

mLau

mLau è un duo elettronico indipendente ispirato a sonorità alternative folk, post rock, trip hop. mLau è il viaggio musicale di Massimo Marraccini e Maria Laura Ronzoni, amici di lunga data che, pur vivendo in città diverse, hanno sentito l’esigenza di comporre un album “a distanza” nel tentativo di rispondere a quell’urgenza compositiva che potesse dar vita ad una espressione artistica pura, senza filtri o limiti creativi o necessità di compiacere “leggi” di mercato. A distanza di un anno dalla pubblicazione dei primi due singoli No One Around e A Queen With No Head, accompagnati dai rispettivi videoclip in graphic animation che hanno raccolto consenso da parte di testate e radio nazionali ed internazionali, il progetto artistico mLau ha prodotto un primo EP dal titolo locked in, distribuito negli store digitali. Cinque i brani proposti, di cui quattro originali più un tributo ad uno dei grandi maestri della tradizione musicale-letteraria dei nostri tempi che maggiormente ha influenzato la scrittura dei testi di mLau: Just Like Tom Thumb’s Blues, minimale e personalissima interpretazione in chiave elettro-folk di uno dei capolavori poetici di Bob Dylan. Queste le tracce nell’ep: Pinstripe Suit, Blue Boy – Babylon Girl, Just Like Tom Thumb’s Blues, A Queen With No Head, No One Around. L’artwork è a cura di Maria Laura Ronzoni e Giovanna Moretti.

La voce, i testi e le melodie di Maria Laura, in connubio con le tessiture ritmiche e armoniche di Massimo, raccontano una ricerca sonora, compositiva, musicale e letteraria e con essa il tentativo di trovare nella bellezza e nella forza dell’atto creativo una risposta al profondo senso di inquietudine, una via d’uscita al groviglio di una condizione esistenziale che vede noi esseri umani, fragili testimoni di una realtà surreale in cui ci ritroviamo soli ma inesorabilmente legati e rinchiusi, per l’appunto locked in. Il duo sta attualmente lavorando alla realizzazione di un’esibizione live che possa essere per il pubblico un’esperienza audio-visiva multimediale in connubio con diverse forme d’arte contemporanea.

EVA MARRIS

Eva Marris è un’artista di 21 anni nata a Francoforte e cresciuta a Roma. Attualmente vive a Berlino. La sua formazione ibrida tra musica, arte contemporanea e danza, la porta a non riconoscersi in un genere musicale definito. Muovendosi tra stili e suggestioni musicali diverse, scrive, interpreta ed arrangia tutti i suoi brani.

BOAVISTA

I Boavista sono una band pop-rock di Bologna, formata nel 2019 da un’idea di Simone Tancredi e Luigi Bellanova. Completano la line up Gianluca Frascà, Alberto Zapparoli e Alessandro Marani. Se pur di recente formazione, i Boavista vantano numerosi palchi e ore di studio provenienti dal background di ogni singolo componente del gruppo, esperienza che si traduce in sonorità con influenze che oscillano dal rock americano al pop inglese con forti richiami al cantautorato italiano. I Boavista portano nelle piazze “Caduta Libera”, album di esordio di Simone, incontrando subito il favore del pubblico, grazie ad un sound maturo e curato in ogni dettaglio.

La band approda alle finali regionali di Sanremo Rock catturando l’attenzione della critica e i complimenti della giuria. Il risultato di questo incontro porta ad un singolo d’esordio “Ruggine”, realizzato sotto la direzione artistica di Filippo Manni (Nutone Lab).

Il 19 maggio 2020 arriva il secondo singolo, “Il Mondo che Vorrei”, che li porta a giugno ad esser protagonisti dell’evento bolognese “La musica nel mezzo”. Entrambi i singoli scalano la Top 100 della classifica Indie Music Like del MEI piazzandosi sempre nelle prime 50 posizioni.

Il 30 ottobre 2020 la band pubblica il primo album “Lì dove ci sono le stelle”.

A novembre 2020 arriva in radio e sui digital store il terzo singolo “Lì dove ci sono le stelle”. L’album vanta collaborazioni con autori del panorama italiano (Amati, Angiuli, Cecere)

