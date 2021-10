Il sequel di Gossip Girl è su Sky da oggi, 27 ottobre. La notizia del giorno è proprio questa, specie per tutti coloro che hanno amato l’iconico teen drama più amato degli ultimi venti anni. Dopo la maratona fatta con gli episodi della serie originale, da oggi su Sky saranno disponibili gli episodi inediti in Italia del sequel di Gossip Girl che porterà sullo schermo una ‘più fluida e multiculturale generazione di studenti’ pronta a prendere possesso dei corridoi, delle aule e soprattutto della scalinata della scuola privata più “in” dell’Upper East Side, la Constance Billard St. Jude’s.

Proprio oggi, mercoledì 27 ottobre la popolarissima “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” tornerà a mietere vittime ma questa volta non celandosi dietro i ragazzi e gli studenti bensì dietro gli adulti della serie, come andrà a finire e cosa creerà tutto questo ai personaggi? Il sequel di Gossip Girl è già stato rinnovato per una seconda stagione ma il pubblico italiano solo oggi avrà modo di ‘testare’ questo discusso ritorno.

Creato da Joshua Safran, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di partenza, il sequel di Gossip Girl porterà sullo schermo un accattivante cast composta da Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

La trama del sequel di Gossip Girl rivela che la giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya finalmente possono passare del tempo assieme senza preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri ma “Gossip Girl” torna a colpire ma dietro la sua firma non si nasconde Dan Humphrey ma un gruppo di professori stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, come andrà a finire per i giovani protagonisti?