Chi di crime ferisce, di crime perisce… questo è il caso di Italia1 che rimane a bocca asciutta mentre arriva la notizia che il reboot di CSI sarà su Rai2 ad inizio del prossimo anno. Fino a qualche giorno fa c’è chi gongolava all’idea che la rete giovane di casa Mediaset stava rivedendo al rialzo la sua quota crime sperando in qualche novità importante ma, a quanto pare, quelle che si intravedevano all’orizzonte sono solo briciole in confronto al resto.

Mentre Italia 1 ha portato sui propri schermi NCIS dandola in pasto, in replica, al suo pubblico, Rai2 si prepara a novità importanti forse già a cominciare da gennaio quando nel suo palinsesto comparirà il reboot di CSI: Scena del Crimine. Secondo quanto riporta il sito Antonio Genna, la nuova serie attualmente in onda negli USA, su CBS, dal 6 ottobre scorso, arriverà con la sua prima stagione proprio su Rai2 in pieno inverno.

CSI: Vegas, questo il titolo della serie, conta dieci episodi nella prima stagione e segna il ritorno del cast storico a cominciare da William Petersen e Jorja Fox nei panni, rispettivamente, di Gil Grissom e Sara Sidle. Con loro troveremo anche Wallace Langham (David Hodges) e Paul Guilfoyle (Jim Brass) ma anche alcune new entry a cominciare da Paula Newsome passando da Matt Lauria e Mel Rodriguez e finendo a Mandeep Dhillon.

Questo significa che il pubblico di Italia1 dovrà rinunciare ai propri beniamini e alle inconfondibili atmosfere che CSI ha regalato alla rete in questi anni sia con gli episodi inediti che con quelli in replica. Il reboot di CIS sarà ambientato a Las Vegas e non sarà l’unica novità in onda su Rai2 visto che nel palinsesto della rete figurano anche i nuovi episodi di FBI 4 e la novità NCIS: Hawaii, il nuovo spin-off della serie cult della CBS.

La serie sarà ambientata a Pearl Harbor e per la prima volta punterà su una protagonista ovvero Jane Tennant, interpretata da Vanessa Lachey. Nel cast dello spin-off figurano anche Alex Tarrant, Noah Mills, Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon e Tori Anderson.