Il film Carla è il primo sulla vita e la carriera della grande ballerina italiana, Carla Fracci. Realizzato con la consulenza diretta della stessa artista, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film è distribuito da QMI. Liberamente

ispirato all’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia, ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale, definita dal New York Times nel 1981 “prima ballerina assoluta”.

Il film ripercorre la vita della giovanissima Fracci, dai suoi esordi, già a dieci anni messa alla prova per entrare alle selezioni del Teatro alla Scala, passando per le sue esibizioni nei palcoscenici in Italia, Europa e quindi nel mondo. All’età di 19 anni, nel 1955, Carla viene scelta da Luchino Visconti per ballare Lo spettro della Rosa dopo l’esibizione di Maria Callas. Trionfa tra gli applausi della Scala segnando l’inizio della sua ascesa, sotto gli occhi dell’assistente di Visconti, il giovane Beppe Menegatti. Ed è proprio lui che accompagna Carla a un aperitivo con il Maestro Visconti e la grande Maria Callas: Carla è a disagio in quell’ambiente, le sue origini modeste la condizionano, ma Beppe la incoraggia e i due, da quel momento, si legano profondamente fino a innamorarsi.

Nel 1964, arriva la proposta di matrimonio e qualche anno più tardi lei resta incinta. Ciò sembra segnare la fine della sua carriera, ma Carla intende dimostrare che una étoile può essere anche mamma, senza dover rinunciare a nulla. Così la storia torna al 1970: alla vigilia de Lo Schiaccianoci la paura di non farcela si fa reale quando Carla si infortuna a una caviglia. Si fa forza, le tornano in mente tutte le conquiste, i sacrifici e l’equilibrio magico delle libellule che osservava da bambina.

Alessandra Mastronardi veste i panni della grande icona del balletto italiano; al suo fianco c’è Stefano Rossi Giordani nel ruolo di Beppe Menegatti; Paola Calliari interpreta l’amica Ginevra Andegari; Euridice Axen è Esmee Bulnès; Léo Dussollier è Rudolf Nureyev; Valentina Romani è Anita Spelta; Maurizio Donadoni interpreta Antonio Ghiringhelli; Maria Amelia Monti è Santina Fracci; Pietro Ragusa è Luigi Fracci; Elena Cotta è Nonna Carla Fracci; Gabriele Rossi è Mario Pistoni; Lorenzo Lavia è Luchino Visconti; Paola Lavini è Maria Callas.



Il film Carla arriverà al cinema in tre giorni, 8-9-10 novembre, e in onda in tv, su Rai1, il 5 dicembre in prima serata.