Anche questo conto alla rovescia si è esaurito nel momento in cui Il Collegio 6 ha preso il via ieri sera su Rai2. Il collegio di Anagni ha aperto le sue porte ai nuovi concorrenti mettendo insieme culture, livelli di preparazione e modi di pensare molto diversi e questo già lascia ben sperare il pubblico che numeroso ha fatto subito finire in tendenza il docureality.

L’esperimento continua e Il Collegio 6 è un consolidato successo, ne siamo certi. Cambiano le epoche, quest’anno siamo negli Anni di Piombo (basta guardare la Petolicchio per saperlo), cambiano anche i ragazzi ma non il risultato. Ad ogni prima puntata sono in molti quelli che ricordano i volti e le peripezie dei vecchi collegiali ma poi basta un attimo per affezionarsi ai nuovi.

In particolare, Il Collegio 6 ha già regalato al pubblico una piccola perla, Maria Sofia. La ragazza ha strabiliato il pubblico perché ben al di sopra della media di quelli che con lei stanno condividendo questa esperienza (e anche molti delle passate edizioni). La giovane è sempre pronta a correre in soccorso dei suoi compagni e con il suo italiano forbito ha già conquistato un posto sui social. In molti l’hanno già etichettata come regina di questa edizione mentre altri ancora, pochi in realtà, l’hanno trovata costruita e un po’ falsa.

Proprio su questo punto è intervenuto Francesco Oppini, salvo poi fare un passo indietro e chiedere scusa. Maria Sofia Pia Federico si è presentata al grido di: “Rispetto alle persone della mia età non mi sento particolarmente diversa perché io mi sento diversa a priori rispetto a tutti. Io non spero di cambiare il mondo, sono convinta che lo farò”. A questo punto è intervenuto il figlio di Alba Parietti commentando sui social: “Quando vedo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli”.

Non si è fatta attendere la risposta di Maria Sofia che, dopo aver ben ragionato, ribatte sui social e a quel punto Oppini fa un passo indietro rivelando di aver posto l’accento sulla sua supponenza non sul contenuto del suo pensiero e chiedendo poi scusa: “Non conoscendola, mi scuso con lei e famiglia qualora si fossero sentiti offesi poiché non era mia intenzione giudicare i valori della ragazza in questione e mai mi sarei permesso di farlo”.

Il Collegio 6 ha già fatto furore con il suo solo esordio e ponendo sotto la lente anche Kim per il suo modo di voler essere sopra ogni pregiudizio per poi finirci dentro. Come sarà il suo percorso e quale la reazione del pubblico in termini di ascolti?