Il Cacciatore 3 torna col secondo appuntamento su Rai2 il 27 ottobre, in prima visione assoluta e in prima serata. La serie con Francesco Montanari, nei panni del pubblico ministero antimafia di Palermo Saverio Barone, dedica questa seconda serata alla caccia al famigerato boss Giovanni Brusca, tra i membri di primo rango di Cosa Nostra, nonché l’uomo che azionò il detonatore nella strage di Capaci. Noto per la sua ferocia nell’eliminare gli avversari, tristemente famoso per aver ucciso e sciolto nell’acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, era preceduto dalla fama di “scannacristiani“.

Ne Il Cacciatore 3 in onda il 27 ottobre, i due nuovi episodi vedono il protagonista Barone avvicinarsi alla cattura di Brusca grazie alle tracce lasciate dal suo più vicino collaboratore, mentre nello stesso mondo di Cosa Nostra c’è chi vuole fermare Brusca e le sue strategie sanguinarie considerate improduttive: si tratta di Bernardo Provenzano e Pietro Alieri, altri grossi obiettivi di Barone e della procura.

Ecco la trama del terzo episodio de Il Cacciatore 3, dal titolo Venti febbraio, che sembra riferirsi alla data di nascita di Bruca, nato a San Giuseppe Jato (Palermo) il 20 febbraio 1957.

Le maglie intorno a Giovanni Brusca si stringono definitivamente quando Saverio mette nel mirino il suo uomo più fidato, Giuseppe Monticciolo, detto Il Tedesco, il mafioso che ha costruito la prigione di Giambascio. I nostri si mettono sulle sue tracce sperando che li porti al suo boss. Ma Saverio non è il solo a voler arrivare a Brusca: Bernardo Provenzano e Pietro Alieri, si accordano per contattare Brusca e intimargli di interrompere la sua strategia di violenza. Giovanni si trova isolato ancora una volta…

Il quarto episodio de Il Cacciatore 3, intitolato Non me ne sono mai andato, vede Barone sempre più vicino a Brusca dopo l’arresto dell’uomo che gestiva le finanze del suo giro di traffico di stupefacenti.

La caccia di Saverio ha finalmente portato un risultato importante e condotto la polizia ad arrestare Salvatore Cucuzza, cassiere e amministratore dell’impero del narcotraffico di Brusca. Nel suo nascondiglio, gli agenti hanno trovato una misteriosa agendina piena di informazioni manoscritte, tutte accuratamente criptate. Decifrare l’agenda di Cucuzza non è semplice, ma, una volta risolto l’enigma, gli inquirenti vi trovano una miniera di indizi che li conducono vicinissimo al proprio obiettivo.

Il Cacciatore 3 è in onda alle 21.20 in prima visione su Rai2 e in diretta streaming su Raiplay, dove sono disponibili anche le prime due stagioni.