Buone notizie per chi vuole acquistare gli AirPods 3, auricolari wireless targati Apple di terza generazione, disponibili su Amazon ad un prezzo di lancio molto interessante. Il sito di e-commerce più famoso al mondo li propone come la novità del momento ed il prezzo non è diverso da quello proposto da Apple sul proprio store. I vantaggi di acquistare questi AirPods 3 su Amazon sono consegna rapida e spedizione gratuita, chi insomma li acquista entro poche ore può averli tra le mani già nella giornata di domani.

Dettagli sulla disponibilità per AirPods 3 su Amazon

Dopo aver analizzato le sue caratteristiche con un articolo dedicato, parliamo della disponibilità del prodotto. La disponibilità è immediata e non c’è attualmente la possibilità che le scorte possano terminare con tempi di consegna che si allungano. Amazon propone questi AirPods 3 alla cifra di 199 euro, che poi risulta essere praticamente la stessa degli AirPods Pro attualmente presenti sempre sul sito di e-commerce.

Novità Apple AirPods (terza generazione) Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa,...

EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio

Sta a voi decidere se puntare sulla variante Pro o testare le novità di questa terza generazione degli auricolari wireless targati Apple. Vogliamo a questo punto concentrarci sulle caratteristiche che appartengono a questi AirPods 3 e vedere le novità apportate dall’azienda di Cupertino a riguardo. Il primo aspetto di rilievo è la presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per dar vita ad un suono tridimensionale. Non manca l’equalizzazione adattiva che ha il compito di calibrare la musica in base alla forma del proprio orecchio.

Cambia nettamente anche l’aspetto del design, diverso dagli AirPods precedenti e dagli AirPods Pro, seppur in quest’ultimo caso c’è una netta similitudine nella forma, ma non ci sono cuscinetti in silicone. Tra le altre caratteristiche spazio al sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare. Chiaramente è un dispositivo resistente all’acqua ed al sudore e permette fino a sei ore di ascolto con una sola ricarica. Si arriva poi fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe.