Conan Gray a Milano nel 2022, per un unico concerto al Fabrique.

L’artista annuncia il tour europeo che lo porterà ad esibirsi anche in Italia. Uno l’appuntamento in programma, atteso al Fabrique di Milano il 18 maggio del prossimo anno.

Stella nascente del pop americano, Conan Gray a Milano nel 2022 presenterà i brani contenuti nel suo album d’esordio, Kid Krow, realizzato insieme al collaboratore di lunga data e produttore Dan Nigro. Con questo disco hai raggiunto la quinta posizione della Billboard 200, la prima posizione della classifica Billboard Pop Albums mettendo a segno un risultato importante, quello del più grande debutto di un nuovo artista in oltre due anni.

Conan Gray ha raggiunto il successo mondiale grazie ai singoli Heather e Maniac, che hanno fatto seguito ai brani Astronomy e People Watching. In scaletta, nel concerto di Conan Gray a Milano nel 2022 non mancheranno, unitamente agli altri successi del suo debutto discografico.

Conan Gray si è esibito in prestigiosi programmi televisivi come Late Night with Seth Meyers, The Late Late Show con James Corden e The Today Show e ha registrato il tutto esaurito in tre tournée in Nord America, un tour europeo e spettacoli in tutto il mondo.

Conan Gray a Milano nel 2022

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in prevendita online venerdì 29 ottobre alle ore 10:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 3 novembre alle ore 10:00.

I fan avranno inoltre la possibilità di acquistare, a partire da mercoledì 27 ottobre, due diversi pacchetti VIP (disponibilità limitata) – TELEPATH VIP PACKAGE e ASTRONOMY VIP PACKAGE – con il quale potranno entrare anticipatamente alla venue, ricevere gadget esclusivi e molto altro.