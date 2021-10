Che aspetto e grafica avrà l’interfaccia One UI 4.0 sui Samsung Galaxy supportati? Lo sviluppo software continua in beta ma nel corso della Samsung Developer Conference 2021 delle scorse ore, il produttore asiatico ha proposto dei video esplicativi della sua soluzione molto interessanti. Vale la pena dargli uno sguardo per comprendere come potrebbero cambiare i propri dispositivi dopo l’update.

I filmati tutti da vedere sono presenti a fine approfondimento. Intanto va detto che oltre alla nuova interfaccia, Samsung ha annunciato anche dei miglioramenti per i servizi Bixby, Samsung Knox, SmartThings e Tizen. Fervono i lavori dunque su tutte le soluzioni software della società per migliorare l’esperienza utente a 360 gradi.

La One UI 4.0 sui Samsung Galaxy, come forse in molti sanno, è basata su Android 12. Esattamente come la nuova versione del sistema operativo Android, include dunque nuovi temi colorati, nuovi widget e app di serie che serviranno pure a connettersi in maniera più semplice con amici e conoscenti e per condividere con loro qualsiasi contenuto.

Con la One UI 4 sui Samsung Galaxy ci saranno nuove modalità per personalizzare proprio l’interfaccia proprietaria, per organizzare icone ed elementi secondo il proprio stile ma pure per le proprie esigenze. Per dirne una, sarà possibile pure condividere lo stesso identico sfondo su smartphone come su smartwatch. Le potenzialità offerte dall’ultima fatica software sono estremamente interessanti e potranno tutte essere sfruttate al momento del rilascio definitivo dell’aggiornamento. Quest’ultimo è alla sua terza beta di test. Per la versione definitiva dell’update, probabilmente, dovremo almeno attendere la fine dell’anno, inizialmente solo per i primi modelli di device del brand supportati. Prima i Samsung Galaxy S21 e ora anche i pieghevoli Fold 3 e Flip 3 sono già destinatari del rilascio di prova. Tutti gli altri modelli seguiranno, magari sempre in una prima fase di prova e poi in quella finale.