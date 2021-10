E’ un incipit musicale a salutare, nella sala dell’Ercole Farnese al MANN, il ritorno della Wunderkammer, la rassegna di teatro e di musica nei luoghi inesplorati e suggestivi della città. “Sono queste nuove arti a chiudere il cerchio – sottolinea il direttore Paolo Giulierini – i musei nascono come Wunderkammer, ossia stanze delle meraviglie, e da qui partono per disseminarsi in tutta la città”. Poi ha continuato: “La ripresa delle attività culturali è un inno alla gioia e alla speranza, dobbiamo metterci alle spalle questi mesi difficili e lavorare per curare l’animo umano. Ed è bello poter iniziare dal Mann”.

Wunderkammer presenta la sua nona stagione che si potrà tenere al chiuso, dopo il successo delle ultime due edizioni estive all’aperto che hanno visto il teatro nomade di Wunderkammer portare gli spettacoli teatrali e i concerti jazz in luoghi simbolo della città come il cortile monumentale della Certosa di San Martino, i chiostri di San Lorenzo Maggiore e di Santa Maria La Nova e il Real Orto Botanico.

“Tre sono le principali caratteristiche della rassegna”, spiega Diego Nuzzo, direttore artistico della rassegna nonché animatore colto e instancabile: “Scoperta dei luoghi d’eccellenza della città, Nomadismo (ogni spettacolo in un sito diverso); Clandestinità (fino all’ultimo il luogonon si conosce ma è una condizione che abbiamo dovuto limitare per motivi legati all’emergenza sanitaria). Siamo nati con l’intento di disvelare la città, troppo spesso si vedono porte chiuse di luoghi magnifici, noi contribuiamo a farli aprire”.

Valerio Ceva Grimaldi autore della guida “Napoli insolita e segreta”, ha ricordato nel corso della conferenza stampa la figura di Amato Lamberti di cui è stato allievo: “Wunderkammerha il merito, con le sue tante iniziative, di continuare quella storia culturale attraverso la scoperta di luoghi che i napoletani non avrebbero mai conosciuto”.

“Ancora troppo pochi conoscono Sant’Aniello Caponapoli– incalza Diego Nuzzo – in cui si conservano tracce greco-romane, il chiostro di Santa Maria a Formiello, o l’acquedotto del Serino, le stesse Catacombe di San Gennaroche attraggono tantissimi visitatori, soprattutto stranieri, ma ancora pochi napoletani”. L’iniziativa vanta la partnership e il patrocinio con i più importanti enti nel campo della salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico (il FAI – Fondo Ambiente Italiano, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia).

La rassegna coniuga “l’appetibilità degli spettacoli con la raffinatezza delle proposte”, tra cui trovano ampio spazio oltre quelle teatrali anche le opere musicali. Sono infatti in calendario molti concerti con ospiti d’eccezione a partire dal 12 novembre con il duo Stefania Tallini & Franco Piana nel complesso di San Lorenzo Maggiore.

Presenti anche i direttori artistici Francesco D’Errico e Giulio Martinoche hanno raccontato lo svolgersi della rassegna musicale caratterizzata dal pianoforte.

La varietà delle proposte coniugata con i siti storici è la cifra autentica di questa bella rassegna che non gode di finanziamenti pubblici ma di sponsorizzazioni di privati illuminatie del sostegno fondamentale del pubblico che ha partecipato in modo entusiastico al crowdfunding lanciato in rete per sostenere la stagione estiva.

L’inaugurazione della stagione teatrale è prevista il 29 ottobre nellaSala Vasari del complesso di Sant’Anna dei Lombardicon uno spettacolo assolutamente da non perdere: in scena “Il processo a Oscar Wilde” con Roberto Azzurroe Pietro Pignatelli. La programmazione prosegue il 26 novembre con Father and son – Inseguendo Chet Baker di Stefano Valanzuolo conAntonello Cossia voce, Francesco Scelzo chitarra, Enrico Valanzuolo tromba.

Il 19 novembre in scena un altro capolavoroIo so e ho le provetesto e regia di Giovanni Meolacon Daniela Esposito e Giovanni Meola.

Il3 dicembre in scena Novecento di Alessandro Bariccocon Paolo Cresta, mentre il 10 dicembre il concerto con De Lorenzo/Valente trio, (Ergio Valente pianoforte,Beatrice Valente contrabbasso, Leonardo De Lorenzo batteria).

La stagione di apertura dell’anno 2022 sarà veramente scoppiettante. Si comincia il14 gennaiocon L’esperimentodi e con Monica Nappo, per la prima volta ospite della rassegna.

Poi il 21 gennaio 2022 per festeggiare i cento anni del nostro amato scrittore Raffaele La Capria andrà in scena La neve del Vesuvio,interpretato da Andrea Renzi, al suo debutto in Wunderkammer. E sarà propriola Fondazione Ezio ed Eirene De Felice che accoglierà a Palazzo Donn’Annalo spettacolo dedicato allo scrittore che ha vissuto la sua infanzia e giovinezza in quello scenario fantastico e un pò misterioso di cui i suoi libri ne sono testimonianza.

Il 28 gennaio 2022, sarà la volta di un concerto imperdibile: Emilia Zamuner, voce conMassimo Moriconi & friends, Giulio Martino sax, Francesco D’Errico pianoforte, Massimo Del Pezzo batteria.

La rassegna teatrale proponeil 4 febbraio Nino (dedicato all’amico magico Nino Rota) con la brava Lalla Esposito, al pianoforte Antonio Ottaviano.

Il 18 febbraio I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante, con Rosaria De Cicco, regia di Annamaria Russo. L’attrice ha espresso la propria gratitudine agli organizzatori della rassegna: “il momento di crisi per noi attori e lavoratori dello spettacolo – ha detto con determinazione – non è passato ancora, ha così sollecitato le istituzioni e il pubblico a sostenere il teatro, la musica e questa ricca rassegna che accoglie tanti bravissimi artisti”.

Il 25 febbraio ancora la musica farà gli onori con Illogic Trio, sul palcoLucio D’Amato pianoforte, Francesco Galatro contrabbasso, Ugo Rodolico batteria. In quest’alternarsi di musica e teatro trova spazio il18 marzo lo spettacolo Nerone. Processo a una Madredi Rosario Sparno con Antonella Romano e Rosario Sparno. Il 25 marzo Kosmos Trio con Stefano Falcone pianoforte,Ilaria Capalbo contrabbasso, Giuseppe D’Alessandro batteria.

L’8 aprile in scena Anna Sorordi Marguerite Yourcenarcon Enzo Salomone voce e Francesco D’Errico al pianoforte. Il 29 aprile Marziani/D’Argenzio duo conFrancesco Marziani pianoforte, Gianni D’Argenzio sax. Il 6 maggio in scena Il dolce rumore della vitadi Diego Nuzzo con Chiara Vitiello e Orazio Cerino, regia di Maurizio Tieri.

Il 13 maggio, per chi non l’avesse ancora visto ve lo consigliamo, ritorna Il Catalogo della drammaturga Angela Di Maso con Imma Pagano, Peppe Carosellae Kurush Giordano Zangaro, regia di Imma Pagano.

La conclusione della rassegna il 20 maggio è affidata aGiulio Martino Quartetto Acustico, Giulio Martino sassofoni, Rocco Zaccagnino fisarmonica, accordina, Alexandre Cerdà Belda basso tuba, Leonardo De Lorenzo batteria.

Per tutte le informazioni consultare il sito https://www.wunderkammernapoli.com e la pagina facebook.