Sta quasi per terminare il mese di ottobre ed il Samsung Galaxy S10 Lite sta iniziando a ricevere l’aggiornamento del mese corrente. L’upgrade è disponibile in Russia e Spagna, ma è sicuro che più mercati potranno accedervi nei prossimi giorni. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10 Lite viene fornito con la versione firmware G770FXXU6EUJ3, ed include la patch di sicurezza di ottobre 2021 che risolve più di 60 vulnerabilità relative a privacy e sicurezza (non poca cosa insomma, quindi meglio portare a termine l’installazione il prima possibile).

Il changelog ufficiale ancora mancano, ma il nuovo firmware dovrebbe anche apportare correzioni di bug e miglioramenti della stabilità. Se possedete un Samsung Galaxy S10 Lite di importazione russa o spagnola, potreste aver ricevuto la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento. Se non è stato così, verificate personalmente tramite il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il colosso di Seul aveva lanciato il Samsung Galaxy S10 Lite quasi due anni fa. Lo smartphone ha debuttato con a bordo la One UI 2 basata su Android 10 ed ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 verso la fine del 2020.

Non appena riceverete la notifica di avvenuta disponibilità, ricordate di procedere solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (bisogna evitare con qualsiasi mezzo che il device si spenga durante il procedimento, pena la corruzione di qualche file, più o meno importante, del sistema operativo) e di effettuare prima anche un backup dei vostri dati da poter ripristinare all’occorrenza (sempre meglio averlo sotto mano per qualsiasi cosa possa succedere durante o dopo il processo di installazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.