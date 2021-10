Stromae a Milano nel 2022 per un’unica data in programma in Italia il prossimo anno. Il cantante è reduce del successo del nuovo singolo, Santé, e ha appena annunciato un concerto nella penisola. Stromae si prepara a tornare in tour e alla tournée europea non mancherà una data in Italia.

Si tratta di un concerto all’interno del Milano Summer Festival in programma all’Ippodromo Snai San Siro mercoledì 20 luglio 2022.

I biglietti per l’unica data italiana di Stromae saranno disponibili in prevendita esclusiva su Vivo Club e MyLiveNation dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre. La vendita online dei biglietti sarà disponibile giovedì 28 ottobre alle ore 10:00, mentre da martedì 2 novembre alle ore 10.00 sarà possibile acquistarli anche presso le biglietterie autorizzate.

Il successo di Stromae in Italia si deve all’anno 2009 grazie alla hit alors on danse (tratta dal disco di debutto cheese che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream). Quel brano aveva raggiunto la vetta della classifica in 15 Paesi del mondo, Italia inclusa, e lo aveva portato a farsi conoscere ed apprezzare nel nostro Paese.

Primo artista con un album in lingua francese a conquistare la vetta della chart ufficiale italiana, nel 2013 Stromae ha pubblicato il secondo album racine carrée, che ha totalizzato oltre 5.6 milioni di copie vendute nel mondo.

Dal 2013 sono ormai trascorsi 8 anni e Stromae è pronto a regalar al suo pubblico un altro disco di inediti. Lo anticipa il singolo Santé, già disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali anche in Italia. Il singolo e le nuove tracce di Stromae, in aggiunta ai suoi successi del passato, stanno presentati dal vivo in occasione dell’unico concerto di Stromae a Milano, al Milano Summer Festival, all’Ippodromo Snai San Siro mercoledì 20 luglio 2022.