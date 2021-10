Arriva la serie Il Giro del Mondo in 80 Giorni. Dopo essere stata presentata a Canneseries, il nuovo adattamento del romanzo di Jules Verne è una produzione BBC e andrà in onda in anteprima negli Stati Uniti il ​​2 gennaio 2022, sull’emittente PBS Masterpiece.

Il protagonista di una delle più classiche storie d’avventura vede l’eccentrico miliardario Phileas Fogg scommettere che può circumnavigare il mondo in 80 giorni, con l’aiuto del suo maggiordomo, Passepartout. Lungo la strada fanno squadra con l’aspirante giornalista Abigail “Fix” Fortescue, che spera di raccontare il viaggio e realizzare così lo scoop del secolo.

La serie Il Giro del Mondo in 80 Giorni è composta da otto episodi della durata di un’ora, in onda uno a settimana dal 2 gennaio al 20 febbraio 2022. In seguito, sarà trasmessa su France Télévisions, ZDF, RAI e Masterpiece/PBS, che funge da partner di coproduzione, insieme a Peu Communications (Sud Africa), Be-FILMS e RTBF (Belgio). Daro Film Distribution è il produttore associato. La BBC non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale, così come la Rai, ma non si esclude la messa in onda in contemporanea.

David Tennant (Doctor Who) ha parlato del nuovo adattamento durante la presentazione della serie, dove interpreta il ricco Phileas Fogg. In questa versione è lui stesso a proporre l’idea – per ragioni sconosciute ma apparentemente romantiche – ed è accompagnato da un’audace giornalista donna, mentre l’attore franco-maliano Ibrahim Koma interpreta il ruolo del cameriere Jean Passepartout (nell’originale un uomo caucasico e non di colore). Leonie Benesch è Abigail Fix, una giornalista che si ribella al suo editore che pubblica i suoi pezzi sotto un nome maschile. Nella storia originale, Fix è un detective di Scotland Yard che sospetta che Fogg sia responsabile di una rapina in banca e si presenta per inchiodarlo a metà del viaggio.

Ecco il teaser trailer della serie in lingua originale: