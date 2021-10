Ci sono poche donne a X Factor 2021, è un dato di fatto. L’abolizione delle categorie ha portato con sé anche l’abolizione di una sorta di quote rosa. Quest’anno a X Factor le donne scarseggiato, almeno tra i concorrenti.

Nel presentare i Live Show, la giuria risponde alle domande degli giornalisti. inevitabile anche accennare, tra le altre cose, alla questione ma la risposta di Emma Marrone, unica donna in giuria, è esemplare. La giudice parla di scelte artistiche fatte esclusivamente sulla base del talento, senza distinzione di sesso e categoria. Ipotizza che le donne giunte alle selezioni non fossero pronte per il palco dei Live Show e dice:

Che in generale le donne devono lavorare il doppio è un dato di fatto. In questo caso ci è stata data la possibilità di scegliere una squadra e abbiamo fatto scelte artistiche sulle quali lavorare con la massima cura. Forse le donne che si sono presentate non erano pronte per i Live. Buttare sul palco una persona non pronta ad affrontare i Live e ciò che succede dopo è uno spreco di talento ed è qualcosa che non porta niente a nessuno. Fino a quando ci chiameranno quote rosa rimarremo l’anello debole della società“.

Manuel Agnelli le fa eco e sottolinea che è la prima volta che non ha scelto donne per il suo team: “La trasmissione non deve dimostrare di avere apertura, che non ci siano donne nella mia squadra è la prima volta”.

Mika aggiunge: “Il cast cambia di anno in anno, ogni anno è diverso; è un peccato ma allo stesso tempo abbiamo due donne molto forti e vediamo cosa succederà”.

Eliana Guerra, curatrice di XF2021, conferma che a X Factor lavorano tante donne ma si tratta di una gara in cui c’è un lungo percorso di preselezione: “La selezione avanza e ad un certo punto arriva un momento “imbuto”. Ogni giudice sceglie i concorrenti in base alla progettualità. X Factor non è un programma di quote. L’abolizione delle categorie significa abolire qualsiasi tipo di quota”.