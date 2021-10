Il Nokia 6310 è disponibile in Italia, naturalmente reinventato in salsa 2021. Il device dispone di uno schermo QVGA da 2.8 pollici ed è spinto dal processore Unisoc 6531F. A bordo troviamo 16MB di RAM e 8MB di storage (espandibile fino a 32GB tramite microSD). Il Nokia 6310 gode delle connettività GSM, microUSB 1.1, Bluetooth 5.0 e jack per le cuffie da 3.5mm. La batteria ha una capacità di 1150mAh rimovibile (autonomia fino a 19,45 ore in conversazione e fino a 21,7 giorni in standby: non avrete problemi di batteria, questo è poco, ma sicuro).

La fotocamera posteriore include un sensore da 0,3MP con flash LED (che funge anche da torcia). Il sistema operativo incluso è S30+. Non mancano la radio FM (sia tramite cavo che wireless, una comodità non indifferente per molti di voi) ed il player MP3. Le dimensioni ammontano a 135,5x56x14,1mm, mentre le colorazioni disponibili sono Black e Dark Green. Il prezzo del Nokia 6310 è di 59,90 euro (quello di un telefono cellulare arricchito da qualche funzione smart). I veri nostalgici non potranno esimersi dal prendere in considerazione l’acquisto. Non si tratterà di uno smartphone vero e proprio, ma il dispositivo si presenta davvero molto bene (un classico senza tempo rivisitato in chiave attuale, per quanto possibile naturalmente).

ARTICOLI CORRELATI

Potete comprare il Nokia 6310 su Amazon, con spedizione gratuita e disponibilità immediata (ordinarlo subito, ossia nel giro di un’ora al massimo, significa vederselo arrivare a casa già domani scegliendo l’opzione di consegna più veloce). Più di così non sapremmo proprio che dirvi: il telefono non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti (almeno una volta nella vita chiunque ci avrà avuto a che fare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.