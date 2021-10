Il Napoli ha appena annunciato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, una nuova partnership con Chilliz, ossia il principale fornitore di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento. Il nuovo ed interessante accordo prevede il lancio di $NAP Fan Token sull’applicazione di fan engagement di Socios.com. Come si può leggere nel comunicato del club azzurro, e per chi non ne fosse a conoscenza, i $NAP Fan Token sono dei beni digitali da collezione, che forniscono ai proprietari di tali Token diritti esclusivi. Inoltre, garantiscono ai tifosi partenopei localizzati in ogni parte del mondo di accedere direttamente al Club.

Coloro che sono in possesso dei $NAP Fan Token avranno la possibilità di votare in diverse iniziative e partecipare a sondaggi interattivi che verranno svolti direttamente sull’app Socios.com. Tutti i fan del Napoli potranno anche mettersi alla prova attraverso abilità contro altri fan sparsi nel mondo partecipando a giochi, quiz, competizioni, scalando classiche mondiali e guadagnando premi, vantaggi e facendo esperienze sia reali che digitali inerenti al club azzurro. Per giunta, i tifosi che entreranno e si registreranno sull’app Socios.com avranno anche la possibilità di accedere a contenuti esclusivi sperimentando la geo-localizzazione di Socios.com, tramite la funzione di AR ‘Token Hunt’.

L’app Socios.com è una piattaforma che fa uso della tecnologia blockchain per elargire alle più importanti organizzazioni sportive tutti gli strumenti necessari per coinvolgere i propri fan in tutto il globo. I club legati a questa applicazione sono più di 90, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter, Arsenal, le nazionali di calcio di Argentina e Portogallo, un numero di squadre di vertice in Formula 1, eSports e cricket. Da oggi, martedì 26 ottobre, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrà un’opportunità aggiuntiva per raggiungere i propri tifosi sparsi in tutto il mondo e interagire con loro.